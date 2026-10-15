Belçika'da Kongo Devlet Başkanı Tshisekedi’nin ailesinin evlerine baskın! Suçlamalar ağır

Belçika'da yaşayan Kongo topluluğundan olan ve daha sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı seçilen Felix Tshisekedi’nin aile üyelerinin evlerinin Belçika'da yürütülen bir soruşturma kapsamında polis tarafından arandığı açıklandı.

EŞİNİN DE EVİNE BASKIN YAPILDI

2025 yılında aile hakkında ortaya atılan bazı iddialar ve suç duyurusu yapılması üzerine açılan soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Tshisekedi'nin eşi dahil yakınlarının evlerine baskın yapıldığı bildirildi.

Savcılık, soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesi gereği baskın yapılan kişilerin kimlikleri hakkında açıklama yapmadı ancak basında yer alan haberlerde şikâyet dosyasında Tshisekedi’nin baldızı, çocukları, kardeşleri, yeğenleri ve hatta eşi de dahil 9 aile üyesinin adı geçtiği iddia edildi.

'USULSÜZ KAZANÇ SAĞLAMA' İDDİASI

Konuya ilişkin haberlere göre şikayet dilekçesinde Devlet Başkanı Tshisekedi'nin ailesinin Kongo’nun güneyindeki Lualaba ve Haut Katanga bölgelerinde bulunan maden sahalarına ilişkin yüksek gelirli alt yüklenici sözleşmeleri üzerinden usulsüz kazanç sağladığı iddia ediliyor.

Savcılık için hazırlanan dosyada, maden atık sahalarının sembolik bedellerle aile üyelerine tahsis edildiği ve bunun aile içi paylaşım sistemi hâline getirildiğinin öne sürüldüğü bildirildi. Bu durum Kongolu sivil toplum temsilcisi Jean Pierre Muteba tarafından da dile getirilmesi üzerine dikkat çekti.

Muteba'nın yabancı yatırımcılarla imzalanan anlaşmaların şeffaflıktan uzak olduğunu, devlet kasasına gitmesi gereken milyarların birkaç nüfuzlu ailenin eline geçtiğini söylediği aktarıldı.

SORUŞTURMA NEDEN BELÇİKA'DA AÇILDI?

Gecamines adlı şirketin dört eski müdürü ve Kongolu STK'lardan oluşan bir grubun suç duyuru üzerine açılan soruşturma hakkında dosyasının hangi yetkilerle Belçika'da açıldığına dair ise bilgi paylaşılmadı. Savcılık, dava süreci hakkında da detay vermekten kaçındı. Söz konusu madenlerde Belçika'nın herhangi bir rolü olup olmadığına ilişkin de açıklama yapılmadı.