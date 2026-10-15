Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 16:51

Belçika'da Kongo Devlet Başkanı Tshisekedi’nin ailesinin evlerine baskın! Suçlamalar ağır

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi’nin aile üyeleriyle bağlantılı çeşitli adreslere Belçika'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonun kara para aklama iddiaları üzerine açılan bir soruşturma kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Belçika'da Kongo Devlet Başkanı Tshisekedi’nin ailesinin evlerine baskın! Suçlamalar ağır
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 16:51

'da yaşayan Kongo topluluğundan olan ve daha sonra Devlet Başkanı seçilen Felix Tshisekedi’nin aile üyelerinin evlerinin Belçika'da yürütülen bir soruşturma kapsamında polis tarafından arandığı açıklandı.

Belçika'da Kongo Devlet Başkanı Tshisekedi’nin ailesinin evlerine baskın! Suçlamalar ağır

EŞİNİN DE EVİNE BASKIN YAPILDI

2025 yılında aile hakkında ortaya atılan bazı iddialar ve suç duyurusu yapılması üzerine açılan soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Tshisekedi'nin eşi dahil yakınlarının evlerine baskın yapıldığı bildirildi. 

Savcılık, soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesi gereği baskın yapılan kişilerin kimlikleri hakkında açıklama yapmadı ancak basında yer alan haberlerde şikâyet dosyasında Tshisekedi’nin baldızı, çocukları, kardeşleri, yeğenleri ve hatta eşi de dahil 9 aile üyesinin adı geçtiği iddia edildi.

'USULSÜZ KAZANÇ SAĞLAMA' İDDİASI

Konuya ilişkin haberlere göre şikayet dilekçesinde Devlet Başkanı Tshisekedi'nin ailesinin Kongo’nun güneyindeki Lualaba ve Haut Katanga bölgelerinde bulunan maden sahalarına ilişkin yüksek gelirli alt yüklenici sözleşmeleri üzerinden usulsüz kazanç sağladığı iddia ediliyor. 

Savcılık için hazırlanan dosyada, maden atık sahalarının sembolik bedellerle aile üyelerine tahsis edildiği ve bunun aile içi paylaşım sistemi hâline getirildiğinin öne sürüldüğü bildirildi. Bu durum Kongolu sivil toplum temsilcisi Jean Pierre Muteba tarafından da dile getirilmesi üzerine dikkat çekti.

Muteba'nın yabancı yatırımcılarla imzalanan anlaşmaların şeffaflıktan uzak olduğunu, devlet kasasına gitmesi gereken milyarların birkaç nüfuzlu ailenin eline geçtiğini söylediği aktarıldı.

Belçika'da Kongo Devlet Başkanı Tshisekedi’nin ailesinin evlerine baskın! Suçlamalar ağır

SORUŞTURMA NEDEN BELÇİKA'DA AÇILDI?

Gecamines adlı şirketin dört eski müdürü ve Kongolu STK'lardan oluşan bir grubun suç duyuru üzerine açılan soruşturma hakkında dosyasının hangi yetkilerle Belçika'da açıldığına dair ise bilgi paylaşılmadı. Savcılık, dava süreci hakkında da detay vermekten kaçındı. Söz konusu madenlerde Belçika'nın herhangi bir rolü olup olmadığına ilişkin de açıklama yapılmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Rusya'ya enerji saldırıları yeniden başlayacak
Trump 'tüm bombaların anası' GBU-43/B'yi İran'a karşı kullanmayı planlıyor! Hedefleri belli
ETİKETLER
#Belçika
#demokratik Kongo Cumhuriyeti
#Lualaba
#Felix Tshisekedi
#Haut Katanga
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.