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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 00:22

Belçika'da öğrenci olayları büyüyor: Üç kişiden fazla toplanmak yasaklandı

Belçika'nın Liege kentinde öğrenci protestoları şiddet olaylarına dönüşerek şehrin birçok noktasına yayıldı. İş yerlerinin camlarının kırıldığı olaylar üzerinden işletmelere kapatma çağrısı yapıldı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Belçika'da öğrenci olayları büyüyor: Üç kişiden fazla toplanmak yasaklandı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 00:22

 'nın Liege şehrinde yaşanan öğrenci olayları giderek büyüyor. Liege polisleri olayları kontrol edemeyince belediye başkanı toplanma yasağını açıkladı.

Fransa'da başlayan ve Belçika'da da genişleyerek devam eden öğrenci olayları engellenemiyor. Çarşamba günü de olaylar Liege şehri başta olmak üzere devam etti. Yaşanan olaylar nedeniyle Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer gün içinde tüm öğrencilere hitaben okula dönme talimatı veren bir mesaj yayınladı. Liege Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yapılan ''olaylara son verme ve okula dönme'' çağrısının ardından bazı öğrenci temsilcileri Belediye Başkanı ile görüştü. Ancak öğleden sonra ve akşam saatlerinde olaylar yeniden alevlendi.

Belçika'da öğrenci olayları büyüyor: Üç kişiden fazla toplanmak yasaklandı

İŞ YERLERİNE KAPATMA ÇAĞRISI

Liege şehri son yılların en ciddi asayiş sorunlarından birini yaşamaya başladı. Pasif öğrenci protestoları olarak başlayan olaylar şiddet ve kamu malına zarar verilmesiyle tehlikeli olmaya başladı. Gün içinde hafiflemesi beklenen olayların akşam saatlerinde yeniden artması üzerine ulusal uyarı sistemi BE-Alert devreye sokularak Liege şehrindeki tüm işyerlerinin kapatılması istendi. Mesajların ardından olaylar şehrin bir çok noktasına yayıldığı ve bir çok işyerinin camlarının kırıldığı ve maddi hasar oluştuğu bildirildi.

ÜÇ KİŞİDEN FAZLA TOPLANMAK YASAKLANDI

Akşam saatlerinde ise olayların bir çok noktada saldırılara dönüştüğü ve polisin müdahale ettiği bildirildi. Olayların kontrol altında tutulmasının giderek zorlaşması üzerine Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer ikinci bir emre kadar toplanma sınırlaması getirdiğini açıkladı. Başkan Demeyer yayınladığı sosyal medya mesajıyla, 8 Ekim 2026 Perşembe günü sabah saat 06.00'dan itibaren üç kişiden fazla toplanmaların yasaklandığını duyurdu.

Belçika'da öğrenci olayları büyüyor: Üç kişiden fazla toplanmak yasaklandı

Öte yandan gençler arasında ve sosyal medyada perşembe günü şehre Brüksel'den bıçaklı grupların geleceği yönünde haberler yayılıyor. Ayrıca Liege üniversitesi kampüsüne de bazı grupların saldıracağı yönünde paylaşımlar şehirde tedirginliğe neden oldu. Söz konusu mesajları paylaşanların ve olaylara karışanların ''sıfır tolerans'' politikası ile yakından izlendiği bildirildi. Daha önce açıklama yapan Liege savcılığı olaylara fiziki veya sanal olarak katılarak kanunları ihlal edenler hakkında adli işlem yapılacağını duyurmuştu.

 

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#Belçika
#Lıege
#Willy Demeyer
#Be-alert
#Liege Polisleri
#Dünya
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