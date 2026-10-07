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Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 22:20

Fransa ile İran arasında liseli eylemi diplomatik krize dönüştü: Karşılıklı büyükelçiler Dışişleri'ne çağrıldı

Fransa, ülkede devam eden lise protestolarına ilişkin "çevrim içi dezenformasyon kampanyası" yürütmekle suçladığı İran’ın Paris Büyükelçisi Nejad’ı Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Bir gün önce de İran, "öğrencilere şiddet uygulandığı" gerekçesiyle Fransa Büyükelçisini Bakanlığa çağırmıştı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Fransa ile İran arasında liseli eylemi diplomatik krize dönüştü: Karşılıklı büyükelçiler Dışişleri'ne çağrıldı
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 22:20

ile arasında Fransa’da yaklaşık iki haftadır devam eden lise protestoları nedeniyle diplomatik gerilim yaşandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, İran yönetiminin Fransa’daki öğrenci protestolarına ilişkin çevrim içi dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü savundu. Confavreux, bu gerekçeyle İran’ın Büyükelçisi Muhammed Amin Nejad’ın Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını açıkladı. İranlı diplomata İran Dışişleri Bakanlığı tarafından çevrim içi ortamda dolaşıma sokulan "yanlış içeriklerin" kesinlikle kabul edilemez olduğunun iletildiğini belirten Confavreux, "Bu utanç verici provokasyonlar son bulmalı" ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Fransa ile İran arasında liseli eylemi diplomatik krize dönüştü: Karşılıklı büyükelçiler Dışişleri'ne çağrıldı

Bilgi Okunma süresi 5 saniyeye düşürüldü.
Fransa'da öğrencilerin başlattığı protestolar şiddete dönüştü.
Fransa'da öğrenci protestolarında binden fazla kişi yaralandı.
Yüzlerce kişi gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 5 saniyeye düşürüldü.
Fransa ile İran arasında liseli eylemi diplomatik krize dönüştü: Karşılıklı büyükelçiler Dışişleri'ne çağrıldı

KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİ HAMLELERİ

Confavreux ayrıca, İran yönetiminin de bir gün önce Fransa’nın Tahran Büyükelçisi Pierre Cochard’ı Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığını hatırlatarak, bu kararın haksız olduğunu söyledi.

Fransa ile İran arasında liseli eylemi diplomatik krize dönüştü: Karşılıklı büyükelçiler Dışişleri'ne çağrıldı

İran devlet basınında yer alan haberlerde, Cochard’ın Fransa’daki protestolar sırasında öğrencilere yönelik şiddet kullanımı ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

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ETİKETLER
#paris
#fransa
#iran
#Pascal Confavreux
#Muhammed Amin Nejad
#Dünya
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