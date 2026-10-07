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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 15:47

Fransa'da öğrenci protestolarında binden fazla kişi yaralandı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Fransa'da başlayan ve giderek şiddet olaylarına dönüşen öğrenci protestolarında en az 214 genç, 85 okul çalışanı ve yaklaşık 750 polis memuru yaralandı. Olayların durulmadığı ülkede 5 eğitim sendikası yarın için grev ve gösteri çağrısı yaptı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 15:47

'nın başkenti 'te geçtiğimiz hafta öğretmen açığı, kalabalık sınıflar ve okulların fiziki şartlarına tepki gösteren öğrencilerin protesto gösterileri, ülke geneline yayılarak büyüdü. 

Fransa'da öğrenci protestolarında binden fazla kişi yaralandı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Gösteriler sırasında eylemciler ve polis arasında zaman zaman gerilim yaşanırken, kentinde 15 yaşındaki bir öğrencinin polisin kullandığı el bombasının patlaması sonucu elini kaybetmesi tepkileri daha da artırdı. SNES-FSU, CGT, FO ve Sud dahil olmak üzere Fransa'daki beş eğitim sendikası öğrencilerin protesto hareketine destek vermek amacıyla yarın grev ve gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu. 

Fransa'da öğrenci protestolarında binden fazla kişi yaralandı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Önde gelen ortaöğretim öğretmenleri sendikası SNES-FSU'nun Genel Sekreteri Sophie Venetitay düzenlediği basın toplantısında, "Beş örgütümüz de Perşembe günkü protestolara destek verecek" dedi.

Fransa'da öğrenci protestolarında binden fazla kişi yaralandı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

OKULLAR YAKILDI YAĞMALANDI

Fransa Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde 3 bin 700 lisenin 528'inde derslerin tamamen veya kısmen durdurulduğunu belirtti. Bakanlık, 24 okulun yakıldığını veya yağmalandığını, 6 bin 500'den fazla kişinin gözaltına alındığını ve bunların neredeyse tamamının reşit olmadığını bildirdi.
Adalet Bakanlığı ise bin 800'den fazla kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü, bunların yaklaşık bin 500'ünün 18 yaşından küçük olduğunu açıkladı.

Fransa'da öğrenci protestolarında binden fazla kişi yaralandı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada, lise protestolarında şok bombası kullanımının askıya alındığını bildirdi. Nunez, "Ne olduğuna ilişkin daha fazla bilgi sağlanana kadar lise öğrencilerinin protesto hareketinde bunların kullanımını askıya alıyorum" dedi.

Fransa'da öğrenci protestolarında binden fazla kişi yaralandı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINDA

Protestoların ilk gününden bu yana en az 215 genç, 85 okul çalışanı ve yaklaşık 750 polis memurunun yaralandığını belirten Nunez, sadece dünkü gösterilerde 488 kişinin gözaltına alındığını ve güvenlik güçlerinden 43 kişinin yaralandığını açıkladı. Fransız bakan, polisin orantısız güç kullandığı iddiaları üzerine 18 ayrı iç ayrı soruşturma başlatıldığını söyledi.

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#paris
#fransa
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#Laurent Nunez
#Snes-fsu
#Cgt
#Fo
#Sophie Venetitay
#Dünya
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