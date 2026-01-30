Belçika'da yeni dönem! Ağır suçlardan hüküm giyenlerin vatandaşlığı yanacak

Belçika'da ulusal basın tarafından servis edilen habere göre, Belçika Federal Parlamentosu tarafından tasarlanan yeni düzenlemeyle birlikte mahkemeler, özellikle çifte vatandaşlığa sahip kişiler hakkında cinayet, cinsel saldırı ve organize suçlar gibi ağır suçlardan mahkumiyet halinde vatandaşlıktan çıkarma seçeneğini değerlendirmekle yükümlü olacak.

Hakimlerin bu yönde karar vermemesi halinde ise gerekçeli karar yazmaları istenecek.

YENİ YASA YETKİYİ GENİŞLETTİ

Daha önce yalnızca terör, insan kaçakçılığı ve devlet güvenliğine karşı suçlar gibi sınırlı alanlarda uygulanabilen vatandaşlıktan çıkarma yetkisinin, yeni yasayla kapsamı genişletilmiş oldu.

Yasa tasarısının bugün yürürlüğe girmesiyle uygulamanın nasıl şekilleneceği, yargı kararlarıyla netlik kazanacak.