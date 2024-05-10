Belçika'dan dünyaya ders! Eurovision yayınını kesip İsrail'e mesaj gönderdiler

10 May 2024 09:26 - Güncelleme : 10 May 2024 09:47

Dünyanın en büyük şarkı yarışması olan Eurovision'da İsrail'i temsil eden Eden Golan'ın şarkısının "Özgür Filistin" sloganlarıyla bastırılmasının ardından yeni bir eyleme daha sahne oldu.

Belçika'nın VRT isimli televizyon kanalı, yarışmanın ikinci yarı finalinin başında yayınını keserek İsrail'in insan hakları ve basın özgürlüğüne yönelik ihlallerini kınadığı ve ateşkes talep ettiği bir bildiri mesajı paylaştı.

Flamanca yayın yapan kanalın mesajında "Bu bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes" ifadelerine yer verildi.

BELÇİKALI BAKANLAR YARIŞMAYA KATILMALARINI İSTEMEDİ