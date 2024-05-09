Eurovision'da İsrail protestosu: Şarkıcıyı 'Özgür Filistin' sloganları bastırdı

09 May 2024 11:34 - Güncelleme : 09 May 2024 11:35

Avrupa'da Eurovision rüzgarı, İsrail protestolarıyla beraber esiyor. İsrail, Eurovision'da istenmemesine rağmen sanatçısını yarışmaya gönderdi. İsrailli sanatçı Eden Golan, performansını sergilerken yuhalama sesleri yükseldi.

Şarkıcı Golan'ın performansını ''Özgür Filistin'' sesleri bastırırken o anlar kayıt altına alındı. Sosyal medya platformu X'te yayılan görüntülerde viral haline geldi, kısa sürede binlerce kişi yorum yaptı.

GÜVENLİK SEYİRCİLERİ TEHDİT ETTİ

Bir X kullanıcısı, mekandaki atmosferi "korkunç" olarak nitelendirerek ve gerginliği hissedebildiğini ifade etti. Birçok X kullanıcısı, yüksek sesle yuhalayan kalabalığın videolarını paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan videolar, "Malmö'de öfkeli seslerin İsrail'in performansını neredeyse tamamen bastırması bu muhalefeti açıkça ortaya koydu" yorumlarına neden oldu.

Bir kullanıcı, Golan'ın performansı sırasında yuhalama ve slogan atmaları nedeniyle güvenliğin kendilerini dışarı atmakla tehdit ettiğini iddia etti.