Belediyede skandal yolsuzluk: Başkan ölen babasıyla iletişim için falcıya ödeme yaptı

27 May 2024 13:00 - Güncelleme : 27 May 2024 13:18

Fransa'nın güneyinde bulunan Agde kasabası Belediye Başkanı Gilles d'Ettore'un yolsuzluk skandalı duyanları şoke etti. Başkan, kasabada ölülerle iletişime geçtiği iddiasıyla ünlenen falcı Sophia Martinez'e hatta falcının ailesine belediyede iş verdi. Ayrıca başkan, kendi vefat eden babasıyla iletişim kurduğunu düşünerek, kadının evini bile yeniledi.

Martinez, belediye başkanını kandırmak için babasının sesini taklit ediyordu. Bu sömürü 4 yıl boyunca devam etti. Başkan d'Ettore'un, Martinez için yaptıkları ise bunlarla da sınırlı değildi. İddialara göre, Martinez ve ailesi için Polinezya ve Tayland da dahil olmak üzere lüks tatiller için kamu fonlarından ödeme yaptı.

''ZİHİNSEL ZAYIFLIK BULDU VE KULLANDI''

Belediye başkanının avukatı Jean Marc Darrigade, “Bu çılgınca bir hikaye. İnanılmaz bir şey çünkü siyasetin içinde, belediye başkanı ve eski milletvekili olan çok zeki bir adamınız var. Ve böyle bir adamın bir kadın tarafından manipüle edilebileceğini fark ediyorsunuz" diyor.

Avukat, “Onda zihinsel bir zayıflık buldu ve bunu kişisel çıkarları için kullandı. Dolandırıldığını kabul etmesi uzun zaman aldı” diye konuştu.

Kasaba halkının bir kesimine göre ise d'Ettore, falcı kadına aşık olmuş olabilir.

FALCI, HAPİSTE SALDIRIYA UĞRADI

Bu arada Martinez, sadece kadınların kaldığı hapishane koğuşunda kendisini cadılıkla suçlayan mahkumlar tarafından saldırıya uğradıktan sonra hücreye alındı.