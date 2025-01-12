Belini inceltmek için şok edici bir yola başvurdu: Kemiklerimden kraliçe tacı yaptıracağım

12 Ocak 2025 11:32 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 11:33

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan Emily James adlı bir kadın, belinin kalın olmasından rahatsız olduğu için hastaneye başvurdu. Yapılan incelemeler sonunda göğüs kafesinin leğen kemiğine fazla yakın olmasının yol açtığını öğrenince şok edici bir yola başvurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri​ eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Emily James isimli bir kadın belinin kalın olmasından şikayetçi olduğu için hastaneye başvurdu. Yapılan incelemeler sonucu göğüs kafesinin leğen kemiğine fazla yakın olmasının yol açtığını öğrenince akılalmaz bir yola başvurdu.

Kemikleri arasındaki mesafeyi artırıp belini inceltmek için 17 bin dolar (602 bin TL) ödeyerek ameliyat​ olan James, toplam 6 kaburgasını aldırdı.

"KEMİKLERİMDEN KRALİÇE TACI YAPTIRACAĞIM"

Vücudu şiş olsa da belindeki incelmeyi görebildiğini söyleyen James, "Hastaneden aldığım kaburga kemiklerimden de kraliçe tacı yaptırıp takacağım" ifadelerine yer verdi.