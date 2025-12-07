Benin'de darbe girişimi! Devlet televizyonundan bildiri okuttular

Afrika ülkesi Benin’de darbe girişimi meydana geldi. “Yeniden Yapılandırma Askeri Komitesi” (CMR) adıyla hareket eden bir grup asker, sabah saatlerinde başkent Porto Novo’da Devlet Başkanı Patrice Talon’un konutuna saldırı düzenledi.

Albay Yardımcısı Pascal Tigri’nin önderliğindeki birlikler daha sonra ülkenin ulusal televizyonunu kontrol altına aldı. Ekrana çıkan Tigri, hükümetin feshedildiğini ve Devlet Başkanı Patrice Talon’un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Ayrıca, yeniden yapılanmayı yürütmek üzere askeri komitenin başkanlığını üstlendiğini duyurdu.

"BAŞKANIN EVİNİN YAKININDAN SİLAH SESLERİ DUYULDU"

Fransa’nın Porto Novo Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili vatandaşlar, Devlet Başkanı Sayın Patrice Talon’un ikametgahının yakınında bulunan Camp Guezo Askeri Tesisi’nde silah sesleri duyulduğu bildirilmiştir. Güvenlik nedeniyle durum tamamen netleşene kadar sizleri evlerinizde kalmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki saatlerde resmi duyuruları takip etmenizi ve gelen bilgilere karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Dikkatiniz ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz" denildi.

Devlet Başkanı Patrice Talon’un durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Benin’de gelecek yıl nisan ayında başkanlık seçimi yapılması planlanıyordu. Ülkede son başkanlık seçimi 2021 yılında yapılmıştı.