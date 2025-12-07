Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Benin'de darbe girişimi! Devlet televizyonundan bildiri okuttular

Benin'de bir grup asker darbe girişiminde bulundu. Askeri bir komite liderliğinde Devlet Başkanı Patrice Talon'un evine gerçekleştirilen baskın sonucu ele geçirildiği ve görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Öte yandan bir grup asker ulusal televizyon kanalını ele geçirerek canlı yayında darbe bildirisi okuttu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 13:33
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 13:33

ülkesi Benin’de girişimi meydana geldi. “Yeniden Yapılandırma Askeri Komitesi” (CMR) adıyla hareket eden bir grup asker, sabah saatlerinde başkent Porto Novo’da Devlet Başkanı Patrice Talon’un konutuna saldırı düzenledi.

Albay Yardımcısı Pascal Tigri’nin önderliğindeki birlikler daha sonra ülkenin ulusal televizyonunu kontrol altına aldı. Ekrana çıkan Tigri, hükümetin feshedildiğini ve Devlet Başkanı Patrice Talon’un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Ayrıca, yeniden yapılanmayı yürütmek üzere askeri komitenin başkanlığını üstlendiğini duyurdu.

"BAŞKANIN EVİNİN YAKININDAN SİLAH SESLERİ DUYULDU"

Fransa’nın Porto Novo Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili vatandaşlar, Devlet Başkanı Sayın Patrice Talon’un ikametgahının yakınında bulunan Camp Guezo Askeri Tesisi’nde silah sesleri duyulduğu bildirilmiştir. Güvenlik nedeniyle durum tamamen netleşene kadar sizleri evlerinizde kalmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki saatlerde resmi duyuruları takip etmenizi ve gelen bilgilere karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Dikkatiniz ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz" denildi.

Devlet Başkanı Patrice Talon’un durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Benin’de gelecek yıl nisan ayında başkanlık seçimi yapılması planlanıyordu. Ülkede son başkanlık seçimi 2021 yılında yapılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Azerbaycan’da darbe planlıyordu: Eski Cumhurbaşkanlığı üst düzey yöneticisi Mehdiyev hakkında karar!
Ermenistan'a darbe planı! Çok sayıda kişi tutuklandı
ETİKETLER
#afrika
#darbe
#Benin
#Patrice Talon
#Askeri Komite
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.