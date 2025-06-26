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 | Berkay Alptekin

Ermenistan'a darbe planı! Çok sayıda kişi tutuklandı

Ermenistan'da ortaya atılan "darbe" söylentileri ortalığı karıştırdı. Ermeni Kilisesinin halkı örgütlediği belirtilirken, Başpiskopos Galstanyan'ın da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

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Ermenistan'a darbe planı! Çok sayıda kişi tutuklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 16:13

Ermenistan Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, hükümeti yasal olmayan yollarla devirmeyi planlamakla suçlanan ve aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu 15 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Başpiskopos Galstanyan'ın başını çektiği grubun Kasım 2024'ten beri "darbe planı yaptığını" açıklamış, ardından Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi dün bir dizi gözaltı gerçekleştirmişti.

Ermenistan'a darbe planı! Çok sayıda kişi tutuklandı

KİLİSE HALKI ÖRGÜTLEDİ

Ermeni Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs 2024'te Tavuş ve Şirak bölgelerinden Başpiskopos Galstanyan'ın önderliğinde başkent Erivan'a yürüyüş başlatmış, ardından başkent başta olmak üzere ülke çapında eylemler yapılmıştı.

İstifasını talep eden kilisenin hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtmişti.

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ETİKETLER
#Ermenistan
#nikol paşinyan
#Darbe Çekişmesi
#Kilisesi
#Başpiskopos Bagrat Galstanyan
#Örgütlü Protesto
#Dünya
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