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 | Berkay Alptekin

Bermuda'nın kardeşi Alaska Üçgeni! Aniden kaybolan 20 bin kişiyi arıyorlar

ABD'nin Alaska eyaletinde Juneau, Anchorage ve Utqiagvik şehirlerinin birleşiminden oluşan ve 'Alaska Üçgeni' olarak adlandırılan bölge Bermuda Şeytan Üçgeni'nin kardeşi olarak anılıyor. Bölge yoğun ormanları ve seyrek nüfusuyla bilinmesine rağmen, 1970'lerden bu yana 20.000'den fazla insan kayboldu ve bu rakam ABD ortalamasının iki katı. Bölgede yaşayanlar ve araştırmacılar, pek çok vakada hiçbir açıklanabilir sebep olmadan insanların ortadan kaybolduğunu belirtiyor.

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Bermuda'nın kardeşi Alaska Üçgeni! Aniden kaybolan 20 bin kişiyi arıyorlar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 17:32

Kayıpların merkezi olarak bilinen, ABD'nin Alaska eyaletinde yer alan ve Juneau, Anchorage ve Utqiagvik (eski adıyla Barrow) şehirlerini kapsayan "Alaska Üçgeni" adlı bölge, yoğun ormanlardan karlı dağlara uzanan vahşi doğasıyla, kaybolmak için oldukça "uygun" bir yer olarak betimleniyor.

Ayrıca nüfusun az olması nedeniyle birçok kaybolma vakası, şahidi olmadan gerçekleşiyor. Ancak kayıpların sayısı ve çevrede yaşayanların dahi günlük işlerini yaparken kaybolması gibi detaylar, bölgedeki kayıp vakalarını bir hayli ilginç kılıyor.

ULUSAL ORTALAMANIN İKİ KATI

1970’lerden bu yana bölgede 20.000’den fazla insan kayboldu. Bu oran, ABD’deki ulusal ortalamanın iki katı olarak tanımlanıyor. Öte yandan anlatılan bazı vakalar oldukça gizemli.

2011 yılında 'White Mountains' bölgesinde kaybolan bir kadını aramaya çıkan kurtarma görevlisi Gerald DeBerry’nin de ortadan kaybolması, çevrede yaşayanlara bu olayların tesadüf olmadığını düşündürürken, kaybolan kurtarma görevlisi DeBerry de bir daha asla bulunamadı.

"İNSANLAR HİÇBİR SEBEP OLMADAN KAYBOLUYORDU"

Bölge üzerine çalışmalar yapan araştırmacı Ken Gerhard, "Alaska Üçgeni'nde araştırma yaparken fark ettiğim şey, birçok kaybolma vakasının gerçekten çözülemez olmasıydı. Bunlar sadece bir ayının saldırısına uğramak ya da bir yarığa düşmek gibi açıklanamazdı. İnsanlar günlük yaşamlarını sürdürürken hiçbir sebep olmadan ortadan kayboluyordu" dedi.

SADECE İNSANLAR DEĞİL UÇAKLAR DA KAYBOLUYOR

Ayrıca Alaska Üçgeni’nde sadece insanlar değil, uçaklar da esrarengiz şekilde ortadan kayboluyor. 1950 yılında 44 kişiyi taşıyan bir askeri uçak kayboldu. Tüm aramalara rağmen hiçbir iz bulunamadı.

1972 yılında ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Hale Boggs’un özel uçağı kayboldu. Hiçbir enkaz bulunamadı. Geçen haftalarda ise Bering Denizi’nde bir uçak buzların üzerine düştü ve 10 kişi hayatını kaybetti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Bermuda Şeytan Üçgeni nedir?
Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusunda, geçmişte çok sayıda uçak ve geminin kaybolduğu ileri sürülen şehir efsanesi olan bölge. Eskiden manyetik olduğu sanılan fakat günümüzde okyanus akıntılarının etkisiyle oluşan bir doğal gaz kaynağına ev sahipliği yaptığı düşünülen bir alandır.
ETİKETLER
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#alaska
#Abd
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