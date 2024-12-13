Beşar Esad rejimi nasıl bu kadar hızlı yıkıldı? HTŞ lideri Culani'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

13 Aralık 2024 09:21 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:02

Suriye'de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün lideri Ebu Muhammed el-Culani, ülkenin yeni yönetimine ve anayasaya dair gelişmeler hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin desteği olmadan Suriye'nin yeniden toparlanamayacağını belirten Culani, Türkiye'yi yetkili bir konumda gördüğünü ifade etti.

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Suriye'de Beşar Esad​ rejimi karşıtı Heyet Tahrir Eş-Şam​ örgütünün lideri Ebu Muhammed el-Culani, dünya basınına röportajlar vermeye başladı. Türkiye​'den de Kemal Öztürk'e açıklamalarda bulunan Culani, Türkiye hakkında da dikkat çeken sözlere imza attı. Suriye'de yeni bir yönetim ve anayasaya dair konuşan Culani, rejimin nasıl bu kadar kısa sürede yıkıldığını da ifade etti.

ESAD REJİMİ NASIL BU KADAR HIZLI YIKILDI?

NTV'nin aktardığı habere göre, Culani insanların Esad rejiminden büyük bir bıkkınlığı olduğunu söyleyerek rejimin nasıl bu kadar hızlı yıkıldığı konusunda şunları söyledi:

"İnsanlar bu rejimden usanmıştı artık ve iç savaştan yorulmuşlardı. Böyle bir psikolojik hava vardı ortamda. Rejim de güçlü değildi, biz Suriye halkına da kendimizi anlatma fırsatımız oldu, insanlar bizim gelişimizi bekliyor gibiydiler o yüzden hızla bir değişiklik oldu.''

YENİ ANAYASA İÇİN DİĞER GRUPLARLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Yeni anayasa için ellerinde bir çalışma olduğunu söyleyen Culani, diğer gruplarla da görüştüklerini ifade etti. ''Suriye'yi bir an önce ayağa kaldırmamız gerekiyor'' diyen HTŞ lideri, en kısa sürede en uygun çalışmayı gerçekleştireceklerini bildirdi.

BEŞAR ESAD'IN YARGILANMASI İÇİN DELİL TOPLANIYOR

Esad rejiminin işkence merkezi Sednaya Hapishanesi hakkında da açıklamalarda bulunan Culani, Beşar Esad'ın yargılanması için delil topladıklarını söyledi:

"Esad'ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için bu hapishanelerden delil topluyoruz, bu hapishanede işkence yapan isimlerin tespiti ile uğraşıyoruz. Kim işkence yaptıysa onu tespit etmeye çalışıyoruz, yargılama süreçleri olacak, uluslararası insan hakları kuruluşlarını buraya çağıracağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili kişileri buraya davet edeceğiz. Burayı ileride müze yapmak istiyoruz."

HTŞ LİDERİNDEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Culani'nin dikkat çeken açıklamalarından biri de Türkiye hakkındaydı. HTŞ lideri, Türkiye'nin desteğini almaları gerektiklerini düşündüğünü, Türkiye'nin bu açıdan yetkili bir konumda olduğunu söyledi.