Beşar Esad'ın kimyasal silah deposu ortaya çıktı! Katliamların 'zehri' buradan yayıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşar Esad rejimi tarafından kimyasal silah deposu olarak kullanıldığı iddia edilen tesis ilk kez görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, tesisin yüksek bir tepede yer aldığı ve çevresinin büyük toprak yığınlarıyla çevrili olması dikkatlerden kaçmadı.

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşar Esad rejimi tarafından kimyasal silah deposu olarak kullanıldığı iddia edilen tesis, ilk kez Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

2013 yılında Suriye'deki kimyasal silah kullanımını araştıran soruşturma ekibinde görev yapan bir yetkili, söz konusu tesis hakkında bilgi verdi.

Yetkili, Şam yakınlarında bulunan ve uzun yıllar gizli tutulan bu tesisin, Ağustos 2013’teki Doğu Guta kimyasal saldırısının ardından Birleşmiş Milletler (BM) heyeti tarafından incelendiğini belirtti.

BUNUN GİBİ ONLARCA DEPO VAR

BM heyetinin 2013’te yaptığı denetim sırasında, devrik Esad rejiminin burada kimyasal silah stokladığının belgelendiğini ifade eden yetkili, “Bu depo, kimyasalların tutulduğu yerlerden yalnızca biriydi. O dönemde uluslararası baskılar sonucu silahlar imha edildi” dedi.

BÜYÜK BİR TOPRAK YIĞINIYLA ÇEVRİLDİ

Havadan çekilen görüntülerde, tesisin yüksek bir tepede yer aldığı ve çevresinin büyük toprak yığınlarıyla çevrili olduğu görüldü.