Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Beşar Esad'ın kimyasal silah deposu ortaya çıktı! Katliamların 'zehri' buradan yayıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşar Esad rejimi tarafından kimyasal silah deposu olarak kullanıldığı iddia edilen tesis ilk kez görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, tesisin yüksek bir tepede yer aldığı ve çevresinin büyük toprak yığınlarıyla çevrili olması dikkatlerden kaçmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 12:32

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşar Esad rejimi tarafından kimyasal silah deposu olarak kullanıldığı iddia edilen tesis, ilk kez Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

2013 yılında Suriye'deki kimyasal silah kullanımını araştıran soruşturma ekibinde görev yapan bir yetkili, söz konusu tesis hakkında bilgi verdi.

Yetkili, Şam yakınlarında bulunan ve uzun yıllar gizli tutulan bu tesisin, Ağustos 2013’teki Doğu Guta kimyasal saldırısının ardından Birleşmiş Milletler (BM) heyeti tarafından incelendiğini belirtti.

BUNUN GİBİ ONLARCA DEPO VAR

BM heyetinin 2013’te yaptığı denetim sırasında, devrik Esad rejiminin burada kimyasal silah stokladığının belgelendiğini ifade eden yetkili, “Bu depo, kimyasalların tutulduğu yerlerden yalnızca biriydi. O dönemde uluslararası baskılar sonucu silahlar imha edildi” dedi.

BÜYÜK BİR TOPRAK YIĞINIYLA ÇEVRİLDİ

Havadan çekilen görüntülerde, tesisin yüksek bir tepede yer aldığı ve çevresinin büyük toprak yığınlarıyla çevrili olduğu görüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BBC'nin 'Türkiye, Suriye'de etnik grupları hedef alıyor' iddiasına yalanlama!
Suriye'nin yeni anayasa metni ortaya çıktı! Ülke 6 federasyona bölünüyor
Suriyeliler geri dönüyor ev sahipleri kiracı bulamıyor! Ev kiralarında düşüş devam ediyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşar Esad'ın oğlu Hafız ilk kez konuştu: Suriye'den nasıl kaçtılar? Her şeyi bir bir anlattı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.