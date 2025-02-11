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 | Berrak Arican

Beşar Esad'ın oğlu Hafız ilk kez konuştu: Suriye'den nasıl kaçtılar? Her şeyi bir bir anlattı

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın oğlu Hafız, sosyal medya platformu X'te açıklamalarda bulundu. Rusya'ya sığınan Esad ailesinin kaçışına dair önemli açıklamalar yapan Hafız, neler yaşandığını anlattı.

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Beşar Esad'ın oğlu Hafız ilk kez konuştu: Suriye'den nasıl kaçtılar? Her şeyi bir bir anlattı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 17:20

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünün yönetimi ele geçirmesinin ardından Rusya'ya sığınan Beşar Esad ve ailesinin nasıl kaçtığını devrik liderin oğlu Hafız anlattı. Sosyal medya platformu X'te mavi tikli hesabını aktifleştiren Beşar Esad'ın oğlu Hafız, buradan bir yazı paylaştı. Hafız, Suriye'de Esad ailesinin nasıl devrildiğini, Rusya'ya kaçışlarına dair önemli bilgiler paylaştı.

AİLE ZATEN MOSKOVA'DAYDI

Hafız'ın paylaşımına göre, annesi Esma Esad kanser tedavisi nedeniyle zaten Rusya'daydı. Küçük kız kardeşi de annesiyle beraberdi. Hafız ise doktora tezini sunmak için Moskova'daydı. Beşar Esad ise HTŞ harekete geçmeden kısa bir süre önce Moskova'da ailesinin yanındaydı. Planlarına göre, Hafız bir süre daha Rusya'da kalacak, erkek kardeşi Kerim, Beşar Esad ile beraber Suriye'ye dönecekti. Kız kardeşi ise annesiyle beraber Rusya'da kalacaktı. Suriye'de HTŞ harekete geçince ise bu plan değişti ve Hafız da babası Esad ile beraber Suriye'ye döndü.

''ESAD AİLESİYLE KAÇTI'' HABERLERİ

Kısa sürede Hama'nın ve Humus'un düştüğünü öğrendiklerini anlatan Hafız, o dönem ''Esad ailesiyle Suriye'den kaçtı'' haberlerinin yayıldığını belirtti. O dönem Şam'da olduğunu gösteren bir fotoğrafı sosyal medyadan yayımlayan Hafız, bunu da 'kaçtı' haberlerini yalanlamak için yaptığını açıkladı. Fakat ordunun şehirlerden çekilmesi ve askerlerin savaşmayı reddetmesiyle Esad ailesi büyük bir hayal kırıklığına uğruyor.

''ŞAM'DA ARTIK DURUM TEHLİKELİ...''

Şam'ın düşeceğinin anlaşılmasıyla yaşananları ise Hafız, şu sözlerle anlatıyor:

“Ordunun savaşmadığını (başkent için de) gördüğümüzde gece evdeydik. Üst düzey bir Rus general evimize geldi ve babama dedi ki: ‘Şam'da artık durum tehlikeli… Lazkiye'ye gidelim. Hmeymim Askeri Üssü üzerinden Lazkiye'ye geçeriz ve savaşı oradan devam ettirirsin.’ Onun üzerine çıkmaya karar verdik… Babam, ben ve kardeşim Mezze Havaalanı'na gittik. Oradan Hmeymim'e gidecektik. Sonra da Lazkiye'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne… Ve oradan savaşa devam edecektik. Mezze Havaalanı'nda amcam da geldi. (Mahir Esad)

8 ARALIK KAÇIŞ GÜNÜ

8 Aralık'ta ise Hmyemim'e vardıklarında Şam'ın düştüğünü, bulundukları Rus askeri üssüne ise SİHA'larla saldırıların başladığını anlattı. Bu saatten sonra can güvenlikleri Esad, ailesiyle beraber Rusya'ya gitmek için uçağa biniyor ve Moskova'ya uçuyorlar.

Hafız, tüm bunları anlattığı açıklamasında, babası Beşar Esad'ın Şam bombalandığında dahi ülkesini terk etmeyi düşünmediğini söyledi.

HAFIZ'IN X HESABI GERÇEK Mİ?

Bu açıklamaların ardından ise X'teki hesap yeniden kapatıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise hesabın sahte olduğuna dair yorumlarda bulundu. Amerikalı-Kanadalı gazeteci Eva Bartlett, Facebook’ta yaptığı açıklamada hesabın gerçek olduğunu doğruladı. Esad ailesini yakından tanıyan Bartlett, Hafız Esad ile iletişim halinde olduğunu ve Telegram kanalı ile X hesabını açacağından haberdar olduğunu belirtti.

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