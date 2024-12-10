Beşar Esad'ın Suriye halkından çaldığı para belli oldu! Dev vurgunun miktarı dudak uçuklattı

10 Aralık 2024 09:57 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:59

Suriye muhaliflerin, Şam'ı ele geçirmesiyle 61 yıllık Baas rejimi son buldu. Rejimin çökmesiyle birlikte Beşar Esad, ailesini de alıp Rusya'ya kaçtı. Beşar Esad'ın Rusya'ya giderken Suriye halkından kaçırdığı paranın miktarı ise dudak uçuklattı.

Muhaliflerin başkent Şam​'ı ele geçirdiği saatlerde Suriye​'yi terk eden Beşar Esad​'ın akıbeti belli oldu. Rus resmi haber ajansı TASS, Esad'ın ailesiyle birlikte nereye kaçtığını açıkladı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle devrik lider Beşar Esad'ın ailesini de alarak Rusya​'ya gittiği öğrenildi.

ESAD İÇİN İLTİCA HAKKI TANINDI

TASS, iltica hakkı tanınan Esad'ın ailesiyle birlikte Moskova​'da olduğunu bildirdi. Kremlin kaynakları ise iltica hakkının insani gerekçeler göz önünde bulundurularak verildiğini belirtti.

PUTİN, ESAD İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov gazetecilere Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın Esad ve ailesine sığınma hakkı verme kararına değindi. Peskov, "Buna benzer kararlar Devlet Başkanının izni olmadan alınmıyor. Bu onun kararı" İfadelerini kullandı. Putin'in Esad ile görüşmeyi planlamadığını belirten Peskov, Esad'ın bulunduğu yere dair ise bir bilgi vermedi.

ESAD 135 MİLYAR DOLARI RUSYA'YA KAÇIRDI

Ailesini de alıp Rusya'ya kaçan Beşar Esad'ın Suriye halkından kaçırdığı para ise dünya gündemine bomba gibi düştü. Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in aktardığı habere göre; Şam’da rejim istihbaratından Halid Beyye büyük bozgunun öncesini ve sonrasını anlattı.

"SON DÜŞÜŞ ÖNCESİ ÇOK BÜYÜK HESAPLAŞMA OLDU"

Binbaşı rütbesinde olan Halid Beyye “Rejim, Halep düştüğü gün düştü” dedi. Esad’ın 135 milyar dolar kaçırdığını anlatan Beyye “Son düşüş öncesi çok büyük hesaplaşma oldu. Rusya taraftarı komutanlar ve İran destekli komuta kademesi arasında büyük çekişme yaşandı. Halep Komutanı General Muhammed Safadli ve Rusya’nın sadık generali Süheyl Hasan arasında ilk kavga yaşandı. Askerî İstihbarat ve ordu arasında bilgi akışı durdu. Halep düştüğü gün başlayan bozgun muhalifl eri Şam’a getirdi” dedi. Beyye, yaşanan süreçte komuta kademesinden 273 üst düzey komutanın da rejim tarafından infaz edildiğini belirtti.