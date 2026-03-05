Beşiktaş taraftarının paylaşımı İspanyol televizyonunda: Dünyada tek bir tane bile kel İspanyol kalmayacak

İspanya Başbakanı Sanchez’in savaş karşıtı söylemlerinin ardından ABD Başkanı Trump yönetiminden “İspanya ile tüm müzakereleri kesmelerini” istedi. Tehditlere boyun eğmeyen İspanya’ya dünya çapında destekler gelmeye başladı. Pek çok X kullanıcısı sosyal medya hesapları üzerinden destek mesajları yayınlarken Türkiye’den de aynı minvalde paylaşımlar yapıldı. Ancak özellikle bir X paylaşımı İspanya’da büyük ses getirdi. İspanyol televizyonundaki sunucu programında Beşiktaş taraftarının paylaşımına yer verdi.

Dünya gündemi savaş ile fazlasıyla yoğunken, ABD’ye tepki ve İspanya’ya destek amaçlı paylaşımlar ilk etapta oldukça ciddi bir tonda yapıldı. Ancak zaman ilerledikçe bazı X kullanıcıları daha espirili bir dil kullanmaya başladı. Bu paylaşımlardan en çok konuşulanlardan biri ise Beşiktaş taraftarı Türk kullanıcı İbrahim Dostel’e aitti.

DÜNYADA TEK TANE BİLE KEL İSPANYOL KALMAYACAK

Dostel X paylaşımında eski İspanya Milli Takım futbolcusu Andres Iniesta’yı uzun ve dalgalı saçlı bir montajla paylaştıBu görsel kısa sürede sınırları aşarak İspanya’da X’te günün en çok görülen paylaşımlarından biri oldu.

İbrahim Dostel paylaşımında açıklama olarak Paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

“Dünyada tek 1 tane bile kel İspanyol kalmayacak.” İfadesini kullandı.

İspanya televizyonunda yer alan paylaşıma ilişkin sunucu da "Türkiye'nin asil halkı, İspanya'ya güzel sözler yöneltti.." şeklinde konuştu.