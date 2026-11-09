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Dünya
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 23:09

Beyaz Saray çevresinde üst üste güvenlik ihlali: 2 kişi gözaltına alındı giriş ve çıkışlar kapatıldı

ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray yakınlarında iki ayrı güvenlik ihlali yaşandı. Bir şüphelinin aracıyla kaldırıma çıktığı, diğerinin ise barikatı aşmaya çalıştığı olaylar sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın binada olduğu bildirildi. 2 kişi ise gözaltına alındığı öğrenildi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Beyaz Saray çevresinde üst üste güvenlik ihlali: 2 kişi gözaltına alındı giriş ve çıkışlar kapatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 23:09

ABD’nin başkenti ’de çevresinde hareketli dakikalar yaşandı. ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray'ın hemen yanında yer alan Lafayette Park yakınlarında 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin aracıyla kaldırıma çıktığı, diğerinin ise parktaki güvenlik barikatını aşmaya çalıştığı bildirildi.

TRUMP BEYAZ SARAY’DAYDI

Olaylar yaşandığı sırada ABD Başkanı 'ın Beyaz Saray'da bulunduğu belirtildi. İhlallerin ardından Beyaz Saray tedbir amacıyla kısa süreliğine giriş ve çıkışlara kapatıldı, park çevresindeki caddelerde araç ve yaya trafiği durduruldu.

Beyaz Saray çevresinde üst üste güvenlik ihlali: 2 kişi gözaltına alındı giriş ve çıkışlar kapatıldı

Gizli Servis tarafından yapılan açıklamada, "Yerel saatle 10.00 sıralarında bir araç Lafayette Parkı'nı çevreleyen kaldırıma çarptı. Sürücü, güvenlik güçlerine mukavemet göstermiş ancak kısa sürede gözaltına alınmıştır. Aynı dakikalarda ikinci bir kişi de Lafayette Parkı'nın kuzeybatı köşesindeki güvenlik barikatını aşmıştır. Bu şüpheli de ekiplerce kısa sürede yakalanmıştır" denildi.

Gizli Servis, her iki olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ve olaylar arasında bir bağlantı olup olmadığının araştırıldığını bildirdi.

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#donald trump
#Beyaz Saray
#washington dc
#Abd Gizli Servisi
#Lafayette Park
#Dünya
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