Beyaz Saray saldırganının iddialarına Trump’tan tepki: "O notları okuyanlar utanmalı"

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki saldırının zanlısı Cole Tomas Allen'ın notlarındaki "pedofili ve tecavüzcü" suçlamaları, ABD Başkanı Donald Trump tarafından canlı yayında reddedildi. Trump, bu iddiaları gündeme getiren medyayı "korkunç insanlar" olarak nitelendirerek Epstein davasına atıfta bulundu.

, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırıda gözaltına alınan şüpheli Cole Tomas Allen'in kendisi hakkındaki iddialara ilişkin, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim." ifadesini kullandı.

CANLI YAYINDA "NOT" GERGİNLİĞİ

Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisi ve yönetimine karşı saldırı düzenleyen zanlının ithamlarını okuyan sunucuya tepki gösterdi.

"BEN TECAVÜZCÜ DEĞİLİM"

Sunucunun, Allen tarafından yazılan, "tecavüzcü, pedofili" gibi ithamların yer aldığı notları okuması üzerine ABD Başkanı Trump​​​​​​​, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim." dedi.

Trump, zanlının kendisi hakkındaki söz konusu ifadeleri "hasta bir insanın saçmalıkları" olarak değerlendirirken, sunucuya bu ifadeleri okuduğu için "utanması gerektiğini" belirtti.

Röportajın devamında sunucuya, "O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız." diyen Trump, söz konusu iddiaların kendisiyle "uzaktan yakından ilgisi olmadığını" vurguladı.

Trump, "Ben bu konulardan tamamen aklandım. O işlere, Epstein olayına veya diğerlerine bulaşmış olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır." ifadelerini kullandı.

Program sunucusu, röportajın bir bölümünde zanlı Allen'in notlarında yer alan "Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin işlediği suçlarla ellerimi kirletmesine izin vermeyeceğim." ifadelerine yer vermişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beyaz Saray’da Epstein mesaisi: Melania Trump hakkındaki iddiaları tek tek çürüttü!
Trump'a saldırı girişiminde bulunan kişinin manifestosu ortaya çıktı
