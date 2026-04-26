Trump'a saldırı girişiminde bulunan kişinin manifestosu ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı yemekte yapılan silahlı saldırıda şüphelinin saldırı öncesi ailesine gönderdiği manifesto ortaya çıktı. Devletin üst düzeyden alt kademeye kadar idari yetkililerinin hedef aldığı belirtilirken saldırının tek başına hareket ettiği değerlendiriliyor.

Trump'a saldırı girişiminde bulunan kişinin manifestosu ortaya çıktı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 23:01

ABD Başkanı 'ın katıldığı Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırıdaki şüphelinin ailesine attığı mesajdaki manifestosunu ABD basını paylaştı.

AİLESİYLE MANİFESTOSUNU PAYLAŞTI

Kaynaklara göre şüpheli, en üstten en alt düzeye idari yetkilileri hedef aldığını belirterek, "Ben bir ABD vatandaşıyım. Beni temsil eden kişilerin yaptıkları beni yansıtmaktadır. Ben artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin kendi suçlarıyla benim elimi kana bürümesine izin vermek istemiyorum" dedi.
ABD'nin başkenti Washington DC'deki bir otelde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırının ABD basınındaki yankıları sürüyor. ABD'li kaynaklar, saldırının şüphelisi 31 yaşındaki Cole Allen'ın saldırıyı gerçekleştirmeden dakikalar önce ailesine bir yazılı mesaj gönderdiği ve "manifestosunu" paylaştığını iddia etti. İddialara göre kendisini "dost canlısı federal suikastçı" olarak adlandıran saldırgan, manifestosunda saldırıyla ilgili amaçlarını açıkladı. Allen, "Ben bir ABD vatandaşıyım. Beni temsil eden kişilerin yaptıkları beni yansıtmaktadır. Ben artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin kendi suçlarıyla benim elimi kana bürümesine izin vermek istemiyorum. Açıkçası uzun bir zaman önce de izin vermek istemiyordum ancak buna ilişkin bir şey yapmak için elime geçen ilk gerçek şans buydu" ifadelerini kullandı.

SALDIRIDA HEDEFLEDİKLERİ KİŞİLERİ DE SÖYLEDİ

Mesajında saldırıdaki hedeflerine ilişkin detaylara da değinen şüpheli, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel dışındaki idari yetkililerin en üst düzeyden en alt düzeye sıralanacak şekilde öncelikli hedefi olduğunu söyledi. ABD Gizli Servisi çalışanlarını gerekli görmesi durumunda hedef alabileceğini belirten Allen, otel güvenliği, otel çalışanları, polis ile ulusal muhafız yetkililerinin ve Beyaz Saray'ın düzenlenen programdaki ziyaretçilerinin ise hiçbir şekilde hedefi olmadığını yazdı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN YETERSİZLİĞİNİ İFADE ETTİ

Ayrıca bölgedeki güvenlik önlemlerini yetersiz bulduğunu belirten şüpheli, "Her köşede güvenlik kameraları, otel odalarında dinleme cihazları, her 10 metrede bir silahlı görevliler, bir sürü metal dedektörü bekliyordum ama hiçbir şeyle karşılaşmadım. Ulaşımda, otelde, etkinlikte hiçbir güvenlik yoktu. Otele girer girmez fark ettiğim tek şey kibir duygusuydu. Birden fazla silahla içeri girdim ve oradaki tek bir kişi bile benim bir tehdit olabileceğim ihtimalini düşünmedi" ifadelerini kullandı.

"İRAN AJANI OLSAYDIM, AĞIR MAKİNELİ TÜFEK GETİREBİLİRDİM"

Allen, ABD Gizli Servisi'nin "beceriksizliğine" anlam veremediğini belirterek, "Bu beceriksizlik seviyesi inanılmaz. Mesela ABD vatandaşı olmak yerine İran ajanı olsaydım, buraya bir ‘Ma Deuce' (M2 ağır makineli tüfek) getirebilirdim ve kimse hiçbir şey fark etmezdi. Gerçekten de akılalmaz" dedi.


Olay sırasında etkinlik alanında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada saldırgan Cole Allen'ın ailesinin güvenlik güçlerine verdiği ifadelere ilişkin konuşmuştu. Trump, "Saldırgan hastalıklı birisi. Manifestosunu okursanız bunu anlarsınız. Sanırım kız kardeşi veya erkek kardeşi de bundan şikayet ediyordu. Yani gerçekten sorunlu biriydi" demişti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ise, şüphelinin kız kardeşi Avriana Allen da yetkililere yaptığı açıklamada kardeşinin sıklıkla "günümüz dünyasındaki sorunları çözmek için bir şeyler yapmayı planladığına" yönelik söylemlerde bulunduğunu teyit etmişti. Washington geçici polis şefi Jeffrey Carroll, saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında şüphelinin etkinliğin düzenlendiği Washington Hilton Oteli'nde misafir olarak bulunduğunu ve "bir pompalı tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak taşıdığını" söylemişti. Carroll, "Şu aşamada yalnız hareket eden bir kişi olduğu görülüyor" demişti.
ABD merkezli CBS televizyonuna konuşan kaynaklar, 31 yaşındaki şüphelinin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles bölgesine bağlı Torrance kentinden olduğunu aktarmıştı. Kaynaklar, Allen'ın Kaliforniya'daki C2 Education adlı özel ders merkezinde çalıştığını ve 2024 Aralık ayında "Ayın Öğretmeni" seçildiğini kaydetmişti. CBS'e konuşan iki kaynağa göre, Allen güvenlik görevlileri tarafından Washington Hilton Oteli içinde gözaltına alındıktan sonra Trump yönetimindeki yetkilileri vurmak istediğini söylemişti. Şüphelinin adına açılan bir LinkedIn profilinde ise kendisini "lisans düzeyinde makine mühendisi ve bilgisayar bilimcisi, deneyimle bağımsız oyun geliştiricisi, doğuştan öğretmen" olarak tanımlaması dikkat çekmişti.

