Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde saldırı girişimine maruz kalan ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Görüşmeye dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun telefonu

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump'a Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan, yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü belirtti.
Görüşmede yaralanan güvenlik görevlisine acil şifa dilendi.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız görüşmede ABD Başkanı Trump’a, Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü, yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa dilediğini belirtti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun telefonu
