Erdoğan'dan Trump'a saldırı girişimi için ilk yorum: Kınıyorum

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde uğradığı silahlı saldırı girişimi nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:
Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
