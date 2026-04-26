SON DAKİKA!
Erdoğan'dan Trump'a saldırı girişimi için ilk yorum: Kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde uğradığı silahlı saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı.

GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 13:29

Cumhurbaşkanı , ABD Başkanı Trump'ın Muhabirleri yemeğinde uğradığı silahlı saldırı girişimi nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

https://x.com/RTErdogan/status/2048338801139892590?s=20

