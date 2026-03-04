Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt’ten İran iddialarına cevap: "Kürt grupların silahlandırıldığı haberleri yalan"

ABD'nin İran'da bir halk ayaklanması başlatmak için bölgedeki Kürt güçlerini silahlandıracağı yönündeki iddialar, Beyaz Saray tarafından yalanlandı. Sözcü Karoline Leavitt, Başkan Trump'ın böyle bir plana onay verdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt’ten İran iddialarına cevap:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 23:30

Sözcüsü Karoline Leavitt, 'nin 'da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, "Başkan'ın böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler, tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt’ten İran iddialarına cevap: "Kürt grupların silahlandırıldığı haberleri yalan"

0:00 106
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt’ten İran iddialarına cevap: "Kürt grupların silahlandırıldığı haberleri yalan"

"PLANA ONAY VERİLDİĞİ İDDİASI ASILSIZDIR"

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, İran'la ilgili gündeme dair basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, "Trump yönetiminin, İran'da halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla Kürt güçlerini silahlandırma planı olup olmadığı" şeklindeki sorusuna Leavitt, "Başkan, Orta Doğu'daki ortaklar, müttefikler ve liderlerle birçok görüşme yaptı. Kuzey Irak'taki üssümüzle ilgili olarak Kürt liderlerle görüştü. Ancak Başkan'ın böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler, tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." cevabını verdi.

WSJ VE CNN’İN İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın İran'da rejimi devirmek amacıyla silahlanmaya hazır grupları desteklemeye açık olduğunu, söz konusu grupların, İran'da ABD için kara kuvvetlerine dönüştürülebileceğini belirtmişti.

Amerikan CNN televizyonu da ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığını iddia etmişti.

Söz konusu kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (İKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürmüştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'den İran'da kirli plan: CIA ayaklanma çıkarmak için Kürtleri silahlandırıyor
Kürtler için resmen süreç başladı! Suriye'de tarihi adım
ETİKETLER
#abd
#iran
#Ayaklanma
#Beyaz Saray
#Kürt Güçleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.