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 | Onur Kaya

Beyaz Saray'da güvenlik alarmı! Girişler kapatıldı

Beyaz Saray'a girişler güvenlik gerekçesiyle durduruldu. Kimliği belirsiz bir kişinin çimlere tanımlanamayan bir cisim attığı iddia edildi. Alarma geçen güvenlik güçleri çekim yapmak isteyen gazetecileri başka bir alana yönlendirirken, olaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 03:28
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 03:33

ABD Gizli Servis yetkilileri, Beyaz Saray'ın Pennsylvania Caddesi'ne bakan ön cephesindeki çimlik alana girişleri, önlemleri kapsamında durdurdu.

GAZETECİLER GÜVENLİ ALANA ALINDI

Çekim için alanda bekleyen , Gizli Servis yetkilileri tarafından Beyaz Saray'daki James S. Brady Brifing Odası'na yönlendirildi.

Beyaz Saray'da güvenlik alarmı! Girişler kapatıldı

BEYAZ SARAY'DA BOMBA ŞÜPHESİ!

Olaya ilişkin Beyaz Saray'dan resmi açıklama yapılmazken, sosyal medyada yer alan iddialarda kimliği belirsiz bir kişinin söz konusu alana tanımlanamayan bir cisim attığı öne sürüldü.

Kısa süreli paniğin ardından, alan yerel saatle 12.00 sıralarında yeniden basın mensuplarının girişine açıldı.

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ETİKETLER
#gazeteciler
#güvenlik
#Abd Gizli Servisi
#Beyaz Saray
#Bomba Şüphesi
#Dünya
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