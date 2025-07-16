Beyaz Saray'da güvenlik alarmı! Girişler kapatıldı

Beyaz Saray'a girişler güvenlik gerekçesiyle durduruldu. Kimliği belirsiz bir kişinin çimlere tanımlanamayan bir cisim attığı iddia edildi. Alarma geçen güvenlik güçleri çekim yapmak isteyen gazetecileri başka bir alana yönlendirirken, olaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
ABD Gizli Servis yetkilileri, Beyaz Saray'ın Pennsylvania Caddesi'ne bakan ön cephesindeki çimlik alana girişleri, güvenlik önlemleri kapsamında durdurdu.
Çekim için alanda bekleyen gazeteciler, Gizli Servis yetkilileri tarafından Beyaz Saray'daki James S. Brady Brifing Odası'na yönlendirildi.
Olaya ilişkin Beyaz Saray'dan resmi açıklama yapılmazken, sosyal medyada yer alan iddialarda kimliği belirsiz bir kişinin söz konusu alana tanımlanamayan bir cisim attığı öne sürüldü.
Kısa süreli paniğin ardından, alan yerel saatle 12.00 sıralarında yeniden basın mensuplarının girişine açıldı.