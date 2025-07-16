Beyaz Saray'da güvenlik alarmı! Girişler kapatıldı

Beyaz Saray'a girişler güvenlik gerekçesiyle durduruldu. Kimliği belirsiz bir kişinin çimlere tanımlanamayan bir cisim attığı iddia edildi. Alarma geçen güvenlik güçleri çekim yapmak isteyen gazetecileri başka bir alana yönlendirirken, olaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.