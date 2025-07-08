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 | Onur Kaya

Beyaz Saray'da kritik Trump-Netanyahu görüşmesi! Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevine ikinci kez başladığı ocak ayından bu yana İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da üçüncü kez bir araya geldi. Görüşmede Donald Trump İran'a saldırmak istemediğini belirtirken Gazze'de de ateşkes yolunda olduklarını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Filistinlilerin daha iyi bir gelecek için gidebilecekleri birkaç ülke bulmaya çalıştıklarını söyledi. Netanyahu ayrıca Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 04:02
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 04:36

ABD Başkanı ile Başbakanı , akşam saatlerinde Beyaz Saray'da yemekte bir araya geldi. Kritik görüşmede 'daki gelişmelerin yanı sıra 'a yapılan saldırılar, 'deki barış müzakereleri ve ABD-İsrail ilişkilerinin ele alındığı öğrenildi.

"İRAN'A YENİDEN SALDIRMAK İSTEMİYORUM"

İran'a saldırmak istemediğini belirten Donald Trump, "İran'daki 3 tesisi tamamen yıktık. Umarım başka saldırı yapmak zorunda kalmayız." ifadesini kullandı. İran'ın kendileriyle görüşmek istediğini söyleyen Trump, gelecek hafta bir görüşme yapacaklarını dile getirdi.

GAZZE'DE ATEŞKES

İsrail ile arasında ateşkes için bastıran Trump, "İnsanlar ölmesin istiyorum. Gazze'de barış yolundayız. Ateşkesi Hamas da istiyor." dedi.

"Ben savaşları bitiriyorum. Putin beni üzüyor" diyen Trump, Suriye'nin yeni lideri Şara'ya ise şans verilmesi gerektiğini ifade etti.

Beyaz Saray'da kritik Trump-Netanyahu görüşmesi! Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

"FİLİSTİNLİLERİN GİDEBİLECEKLERİ ÜLKELERİ GÖRÜŞÜYORUZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Filistinlilerin başka bir yere yerleştirilmesiyle ilgili, "Kalmak isteyen kalabilir, ancak ayrılmak isteyen de ayrılabilmeli. (Orası) bir hapishane olmamalı. İnsanlara özgür seçim hakkı verilmeli. Filistinlilere daha iyi bir gelecek verecek ülke bulmak için ABD ile çok yakın bir şekilde çalışıyoruz ve birkaç ülke bulmaya çok yaklaştık" açıklamasını yaptı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözüm hakkında konuşan Netanyahu, "Filistinlilerin kendilerini yönetmek için tüm yetkilere sahip olması gerektiğini düşünüyorum, ancak hiçbir yetki bizi tehdit etmemeli. Bu, genel güvenlik gibi belirli yetkilerin her zaman bizim elimizde kalacağı anlamına gelir. Şimdiki gerçeklik bu ve İsrail'de hiç kimse başka bir şeyi kabul etmeyecektir, çünkü biz intihar etmeyiz." dedi.

Beyaz Saray'da kritik Trump-Netanyahu görüşmesi! Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

ANLAŞMAYA ŞART KOŞTU

Kendilerini yok etmek istemeyen Filistinlilerle güvenliğin egemen gücünün her zaman kendi ellerinde kalacağı bir anlaşma yapacaklarını söyleyen Netanyahu, "İnsanlar bunun tam bir devlet olmadığını söyler ama bu umurumuzda olmaz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'I NOBEL'E ADAY GÖSTERDİ

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

ETİKETLER
#donald trump
#gazze
#İsrail
#iran
#filistin
#binyamin netanyahu
#orta doğu
#Dünya
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