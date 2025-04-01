Beyaz Saray'da yemek salonunu gölgeleyen 200 yıllık ağaç kaldırılacak! Trump emri verdi işte sebebi

Beyaz Saray'ın girişinde, Devlet Yemek Salonu'nu gölgeleyen 200 yıllık manolya ağacının kaldırılacağını ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. Trump, ağacın çok tehlikeli olduğunu, güvenlik riski oluşturduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın hemen önünde bulunan, Devlet Yemek Salonu pencerelerini kapatan tarihi manolya ağacının kaldırılacağını duyurdu. Trump, Andrew Jackson'ın neredeyse iki yüzyıl önce diktiği ağacın çok tehlikeli olduğunu ve güvenlik riski barındırdığını öne sürdü.

Ağacın büyük ölçüde zarar gördüğünü, artık Beyaz Saray için uygun olmadığını söyleyen Trump, ''Her şeyin bir sonu vardır'' dedi. Ağacın ahşabının değerlendirileceğini söyleyen Trump, ''Yüksek ve asil amaçlar için kullanılacak" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Trump'ın bu sözleri sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Trump'ın kendisine özel bir taht yaptırmak istediğini iddia etti.

Bir Twitter kullanıcısı ise şu yorumu yaptı:

"Trump, Andrew Jackson'ın manolya ağacını 'güvenlik riski' olduğu gerekçesiyle haftaya kesiyor. Anlaşılan bu kadar yaşlı bir ağaç onun ilgisini çalabilir. Ahşap, 'yüksek ve asil amaçlar' için saklanacakmış. Ne o, özel yapım bir Twitter tahtı mı?"