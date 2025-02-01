Beyaz Saray'dan Covid-19 açıklaması: Kanıtlarımız var!

01 Şubat 2025 09:42 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 09:48

Milyonlarca insanın ölümüne neden olan Covid-19 gündemde olmaya devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Covid-19 ile ilgili açıklamasını değerlendirdi. İşte detaylar...

Dünyayı etkileyen ve 7 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olan Covid-19 ile ilgili tartışmalar alevlendi. Virüsün ilk çıktığı andan itibaren ABD, Çin’i suçlamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Covid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki son açıklamasını değerlendirdi.

BEYAZ SARAY'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Covid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olduğu yönündeki iddiaların "doğrulanmış bir gerçek" olduğunu söyledi.

CIA DİREKTÖRÜNÜ TEBRİK ETTİ

Beyaz Saray Sözcüsü, "(CIA Direktörü) John Ratcliffe'e bu gerçeği Amerikan halkına açıkladığı için tebrikler. (Joe) Biden yönetiminin Amerikan halkına bu konudaki gerçekleri açıklama şansı vardı ama nedense bunu yapmamayı tercih ettiler. Artık bunun doğrulanmış bir gerçek olduğunu biliyoruz. Bunun ortaya çıkması uzun yıllar aldı ama Başkan (Donald Trump) bu konuda haklıydı" ifadelerini kullandı.

2016-2020 yıllarında ilk başkanlık döneminin sonunda Covid-19'a ilişkin açıklamalar yapan Trump, virüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığını ve Çin'in gerekli tedbirleri zamanında almadığı için tüm dünyaya yayıldığını savunmuştu. Çin ise bu iddiaları reddetmişti.