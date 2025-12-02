Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Beyaz Saray'dan Donald Trump'ın sağlık durumu hakkında açıklama

ABD Başkanlığındaki ikinci döneminde elindeki morluk ve ayaklarındaki şişlikler gündem olan Donald Trump'ın sağlık durumu yeniden tartışma konusu oldu. ABD basınında Trump'ın sağlığıyla ilgili ortaya atılan iddialara Beyaz Saray raporlarla cevap verdi.

Beyaz Saray'dan Donald Trump'ın sağlık durumu hakkında açıklama
ABD Başkanı 'ın durumuyla ilgili ABD basınında çıkan iddialara cevap geldi. Sağlık kontrollerinde sonuçların normal çıktığını açıklayan , Trump'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalara noktayı koydu.

Beyaz Saray, Donald Trump'ın MR sonuçlarına ilişkin Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella'nin değerlendirmesini paylaştı.

Beyaz Saray'dan Donald Trump'ın sağlık durumu hakkında açıklama

"GENEL SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, taramanın önleyici nitelikte olduğu ve genel sağlık durumunu doğrulamak için yapıldığı belirtilerek, "Trump'ın kardiyovasküler (kalp ve damarlara ilişkin) görüntüleme sonuçları oldukça normal." ifadelerine yer verildi.

"Tüm önemli organlar çok sağlıklı görünüyor" denilen açıklamada, bu düzeyde bir değerlendirmenin "standart" olduğu ve "(Trump’ın) genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu doğruladığı" aktarıldı.

Beyaz Saray'dan Donald Trump'ın sağlık durumu hakkında açıklama

ABD BASININDAN 'ENERJİ' İDDİASI

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin, 79 yaşındaki Trump'ın ilk başkanlık dönemi ile şu anki başkanlık performansını kıyasladığı makale, kamuoyunda gündem olmuştu.

NYT, Trump'ın 20 Ocak 2017'de başlayan ilk başkanlık dönemine kıyasla bu yıl kamuoyu önüne yaklaşık yüzde 40 daha az çıktığını ve Oval Ofis'teki mesaisine ortalama olarak daha geç başladığını gösteren verileri kıyaslamıştı.

Trump'ın önceki döneme göre daha fazla uluslararası seyahate gittiği ve fiziksel muayenelerinin oldukça iyi olduğu belirtilen haberde, bununla beraber ABD Başkanı'nın "enerjisinin yaşına bağlı olarak" azaldığı iddia edilmişti.

Donald Trump ise NYT'nin haberinin tamamen "karşıtlık" üzerine kurulu olduğunu savunarak, "Enerjimin azalacağı bir gün elbette gelecek, bu herkesin başına gelir, ancak kısa süre önce yapılan mükemmel fiziksel muayene ve kapsamlı bilişsel testimin sonucuna göre şu anda kesinlikle öyle değil." ifadelerini kullanmıştı.

