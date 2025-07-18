Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Donald Trump'ın hastalığı açıklandı! Vücudundaki şişlik ve morluklara teşhis konuldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde vücudunda görülen şişlik ve morluklar gündem oldu. Yapılan doktor kontrolleri sonucu teşhisin konulduğunu bildiren Beyaz Saray, Donald Trump'ın hastalığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Donald Trump'ın hastalığı açıklandı! Vücudundaki şişlik ve morluklara teşhis konuldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 08:11
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 08:35

ABD Başkanı Donald Trump'ın alt bacaklarındaki hafif şişlik ve elindeki morlukların altında yatan hastalık ortaya çıktı.

'ın FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali için gittiği stadyumda otururken çekilen fotoğrafında bacaklarındaki şişlik gündem olmuştu.

Donald Trump'ın hastalığı açıklandı! Vücudundaki şişlik ve morluklara teşhis konuldu

Yine Trump'ın önceki gün Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed İsa Al Halife ile başkent Washington’daki Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede sağ elindeki morluk dikkat çekmişti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, morluğun sık tokalaşmalardan kaynaklandığını ve makyajla kapatıldığını açıklamıştı.

Donald Trump'ın hastalığı açıklandı! Vücudundaki şişlik ve morluklara teşhis konuldu

TEŞHİS KONULDU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Leavitt, Trump'a "alt bacaklarında hafif şişlik" fark etmesinin ardından yapılan muayene sonrası bir kan dolaşımı sorunu olan "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğunu açıkladı.

Donald Trump'ın hastalığı açıklandı! Vücudundaki şişlik ve morluklara teşhis konuldu

Şeffaflık adına Trump'ın doktorundan gelen notun kamuoyu ile paylaşılmasını istediğini belirten Leavitt, notta "Geçtiğimiz haftalarda Başkan Trump, rutin tıbbi bakımına uygun olarak alt bacaklarında hafif bir şişlik olduğunu fark etti ve bu Beyaz Saray sağlık birimi tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Başkan, kapsamlı bir muayeneden geçirilmiş ve kronik venöz yetmezlik tespit edilmiştir. Özellikle 70 yaş üstü bireylerde sık görülen bir durumdur" ifadelerinin yer aldığını aktardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kremlin 'bazıları' dedi Trump'ı işaret etti! Rusya'dan ABD'nin tehdidine ilk tepki

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Trump'a ekokardiyogram yapıldığını da aktaran Leavitt, Trump'ın kalp yapısının ve fonksiyonlarının normal olduğunu, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ya da sistemik hastalık bulgusu tespit edilmediğini açıkladı. Leavitt, 79 yaşındaki Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğunu vurguladı.

Sıkça Sorulan Sorular

VENÖZ YETMEZLİK NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?
Venöz yetmezlik, bacak toplardamarlarında kanın kalbe geri akmasını engellemesidir. Normalde damarlarda yer alan kapakçıklar kanın kalbe doğru akmasını sağlar ancak venöz yetmezlikte bu kapakçıklar doğru çalışmaz, kan kalbe akmaz ve damarlarda toplanarak damar duvarını zorlar. Bacaklarda şişlik ve deri renginde değişiklik ve kronik ağrıya neden olur. Belirtileri; bacaklarda ağrı ve yorgunluk, bacak derisinde kırmızımsı-kahverengi görüntü oluşması, bacaklarda yanma ve karıncalanma hissi, geceleri bacakta kramp yaşanması, bacaklarda ve ayakta ödem oluşması, ayak bilekleri çevresinde açık yaralar, varisli damarlar.
ETİKETLER
#sağlık durumu
#biden
#Donald Trump
#Kronik Venöz Yetmezlik
#Beyaz Saray
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.