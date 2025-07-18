Donald Trump'ın hastalığı açıklandı! Vücudundaki şişlik ve morluklara teşhis konuldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın alt bacaklarındaki hafif şişlik ve elindeki morlukların altında yatan hastalık ortaya çıktı.

Donald Trump'ın FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali için gittiği stadyumda otururken çekilen fotoğrafında bacaklarındaki şişlik gündem olmuştu.

Yine Trump'ın önceki gün Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed İsa Al Halife ile başkent Washington’daki Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede sağ elindeki morluk dikkat çekmişti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, morluğun sık tokalaşmalardan kaynaklandığını ve makyajla kapatıldığını açıklamıştı.

TEŞHİS KONULDU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Leavitt, Trump'a "alt bacaklarında hafif şişlik" fark etmesinin ardından yapılan muayene sonrası bir kan dolaşımı sorunu olan "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğunu açıkladı.

Şeffaflık adına Trump'ın doktorundan gelen notun kamuoyu ile paylaşılmasını istediğini belirten Leavitt, notta "Geçtiğimiz haftalarda Başkan Trump, rutin tıbbi bakımına uygun olarak alt bacaklarında hafif bir şişlik olduğunu fark etti ve bu Beyaz Saray sağlık birimi tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Başkan, kapsamlı bir muayeneden geçirilmiş ve kronik venöz yetmezlik tespit edilmiştir. Özellikle 70 yaş üstü bireylerde sık görülen bir durumdur" ifadelerinin yer aldığını aktardı.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Trump'a ekokardiyogram yapıldığını da aktaran Leavitt, Trump'ın kalp yapısının ve fonksiyonlarının normal olduğunu, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ya da sistemik hastalık bulgusu tespit edilmediğini açıkladı. Leavitt, 79 yaşındaki Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğunu vurguladı.