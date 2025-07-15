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 | Berrak Arıcan

Kremlin 'bazıları' dedi Trump'ı işaret etti! Rusya'dan ABD'nin tehdidine ilk tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya verdiği 50 günlük sürenin ardından Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, analiz için zamana ihtiyaçları olduğunu, gerektiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de yorum yapacağını söyledi.

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Kremlin 'bazıları' dedi Trump'ı işaret etti! Rusya'dan ABD'nin tehdidine ilk tepki
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 17:22

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Devlet Başkanı Vladimir 'e dair hayal kırıklıklarını olduğunu söylemesi ve Moskova'ya 50 gün süre vererek, yaptırım sinyalinde bulunmasının ardından Kremlin'den açıklama geldi.

''PUTİN GEREKTİĞİNDE YORUM YAPACAK''

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD Başkanı'nın açıklamaları çok ciddi. Bazıları Devlet Başkanı Putin'e özel olarak hitap ediyor. Washington'da konuşulanları analiz etmek için kesinlikle zamana ihtiyacımız var. Başkan Putin gerekli gördüğünde mutlaka yorum yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Kremlin 'bazıları' dedi Trump'ı işaret etti! Rusya'dan ABD'nin tehdidine ilk tepki

''MÜZAKERE İÇİN KİEV'İ BEKLİYORUZ''

'ya yeni silah sevkiyatına yönelik değerlendirmesi sorulan Peskov, "Washington'da, NATO ülkelerinde ve doğrudan Brüksel'de alınan kararlar, Ukrayna tarafından sinyali olarak değil, savaşa devam sinyali olarak algılanıyor" dedi. Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile doğrudan müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu ve bir sonraki müzakerelerin ne zaman yapılacağına dair Kiev'den bir sinyal beklediğini yineledi.

Kremlin 'bazıları' dedi Trump'ı işaret etti! Rusya'dan ABD'nin tehdidine ilk tepki

ABD LİDERİ TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald son zamanlarda Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı hayal kırıklığı duyduğunu tekrarlarken, dün Ukrayna'ya yeni silah teslimatları yapılacağını açıklamıştı. Trump ayrıca Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna konusunda barış anlaşmasına varmaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük vergilerini yüzde 100 artıracağını belirtmişti.

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