Beyaz Saray'dan, Hamas ile gizli görüşme iddialarına cevap

ABD'den Washington yönetiminin Hamas'la gizli görüşmeler yürüttüğü iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hamas'la doğrudan görüşme yaptıklarını teyit ederek, "Bu müzakereleri yürüten özel temsilci (Steve Witkoff), herkesle konuşma yetkisine sahiptir ve bu konuda İsrail’e danışıldı." dedi.

BİRÇOK ÜLKE İLE GÖRÜŞÜLME YAPILDI

Beyaz Saray sözcüsü, dünyanın herhangi bir yerinde ülke çıkarları doğrultusunda birçok görüşme yaptıklarını ve Amerikan halkı için doğru olan şeyi yapmaya çalıştıklarını kaydetti.