Beyaz Saray'dan Haniye’nin öldürülmesiyle ilgili ilk açıklama
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 Temmuz 2024 07:58 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 08:46
Haniye suikastı sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray yetkilisi yaptığı açıklamada Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördüklerini bildirdi.
CNN'de yer alan ismi belirtilmeyen Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında, " İsmail Haniye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördük." ifadesi kullanıldı.
Yetkilinin konuyla ilgili detaylı bilgi vermediği aktarıldı.
Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Haniye'nin, Tahran'da ikamet ettiği konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti.
İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı