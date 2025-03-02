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 | Sule Altinel

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'e İngiltere'den tam destek! Silah üretimi için imzalar atıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere ile kredi anlaşması imzaladıklarını, buradan gelecek kaynağın Ukrayna'da silah üretimine yönlendirileceğini açıkladı.

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Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'e İngiltere'den tam destek! Silah üretimi için imzalar atıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 03:58
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 03:58

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan tartışma dünya gündemine oturdu. Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy, Londra'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Zelenskiy ve Starmer, yapacakları baş başa görüşme öncesinde Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Starmer, 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde Zelenskiy'e destek vermek için toplanan halkı işaret ederek, "Dışarıdaki seslerden de duyduğunuz üzere İngiltere genelinde tam desteğe sahipsiniz ve ne kadar sürerse sürsün sizin ve Ukrayna'nın yanındayız." diye konuştu.

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Dışarıda toplanan halkın, İngiltere'nin Zelenskiy ve Ukrayna'ya ne kadar destek verdiğini göstermek açısından önemli olduğunu belirten Starmer, ülkesinin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğinin devam edeceğini söyledi.

Starmer, İngiltere'nin Ukrayna'nın yanında olmak konusunda mutlak bir kararlılığı olduğunu belirterek Ukrayna'da kalıcı barışın önemine vurgu yaptı.

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Bu barışın Ukrayna'nın egemenliği ve güvenliğine dayalı olduğunu ifade eden Starmer, barışın Ukrayna için olduğu kadar Avrupa ve İngiltere için de önemli olduğunun altını çizdi.

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"İNGİLTERE'NİN "DESTEĞİNE GÜVENİYORUZ"

Zelenskiy ise açıklamasında Downing Sokağı girişinde kendisine destek gösteren vatandaşlara ve İngiltere'ye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana gösterdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

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Londra ziyareti kapsamında Kral 3. Charles'la da görüşeceğini belirten Zelenskiy, "Desteğinize güveniyoruz." diye konuştu.

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ZELENSKİY, TRUMP'LA TARTIŞMASININ ARDINDAN LONDRA'DA

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy, Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soru üzerine özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını vermişti.

Oval Ofis'teki tartışmanın ardından ülkeden ayrılan Zelenskiy, pazar günü katılacağı zirve için bu sabah Londra'ya gelmişti.

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