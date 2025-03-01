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 | Banu İriç

Ukrayna'dan Zelenski-Trump kavgası sonrası dikkat çeken 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' paylaşımı

Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında canlı yayında yaşanan tartışma, uluslararası gündemde geniş yankı uyandırdı. Gerilimin ardından Ukrayna Ankara Büyükelçiliği, Zelenski ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak dikkat çekti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 01:57
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 06:46

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray’da nadir mineral anlaşması için bir araya geldi. Ancak görüşme sırasında yaşanan tartışma, uluslararası gündemin odağına oturdu.

Canlı yayında Zelenski’nin Ukrayna’nın yalnız bırakıldığı yönündeki açıklamalarına Trump, “Yalnız değildiniz. Aptal başkanımız (Biden) aracılığıyla size 350 milyar dolar verdik. Size askeri teçhizat verdik. Eğer askeri teçhizatımız olmasaydı, bu savaş 2 hafta içinde biterdi.” sözleriyle karşılık verdi. Bu gerginlik sonrası beklenen ortak basın toplantısı iptal edilirken, anlaşma da imzalanmadı. Zelenski, Beyaz Saray’dan ayrılarak Washington’daki programlarını iptal etti.

ERDOĞAN PAYLAŞIMI

Tartışmanın ardından Ukrayna Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zelenski’nin birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Erdoğan’ın şemsiyesinin altında Zelenski’nin yer aldığı görülürken, paylaşım hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Türk kullanıcılar, bu paylaşım üzerine çeşitli yorumlar yaptı.

https://x.com/UKRinTR/status/1895583120113668546

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Sıkça Sorulan Sorular

ZELENSKİY İLE TRUMP NEDEN KAVGA ETTİ?
Trump ile Zelenski arasındaki kavganın temelinde, ABD ile Ukrayna arasında yapılması planlanan değerli madenler anlaşmasına yönelik anlaşmazlık yatıyor. Trump’ın Ukrayna üzerindeki ekonomik ve stratejik talepleri ile Zelenski’nin bu şartlara karşı çıkması gerilimi tırmandırdı. Ayrıca, Trump’ın küçümseyici üslubu ve Ukrayna’ya verilen ABD desteğini sorgulaması, Zelenski’nin sert tepki göstermesine neden oldu. Tartışma sonrası anlaşma iptal edilirken, Avrupa ülkeleri hızla Ukrayna’ya destek açıklamaları yaptı.
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