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 | Mutluhan Yildiz

Trump ile Zelenskiy arasında tansiyon yükseldi! Dünyanın gözü önünde kavga

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme gergin anlara sahne oldu. Zelenskiy, Trump’a Rusya konusunda daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirtirken, Trump ise Ukrayna liderini saygısız davranmakla eleştirdi. Dünyanın gözünün önündeki kavga dünyada gündem oldu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 21:56

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, değerli madenlere ilişkin anlaşmayı görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ancak toplantı, basın mensuplarının önünde sert sözlerin havada uçuştuğu gergin bir atmosfere sahne oldu.

Zelenskiy'in açıklamalarına sinirlenen Trump, "Ya bizim şartlarımızı kabul edersiniz ya da biz bu sürecin içinde olmayız" diyerek rest çekti. Ukrayna liderinin ifadelerini "saygısız" olarak nitelendiren Trump, "Bu şekilde devam ederseniz, 3. Dünya Savaşı riskini göze alıyorsunuz" sözleriyle uyarıda bulundu.

DÜNYANIN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE KAVGA!

Başkan Yardımcısı JD Vance de Trump'a destek vererek, Zelenskiy'in Oval Ofis'te kendi pozisyonunu savunmasını "uygunsuz" olarak değerlendirdi. Görüşme sırasında Trump'ın, "Askerleriniz giderek azalıyor, insanlar hayatını kaybediyor" diyerek Ukrayna'nın durumuna dikkat çektiği ifade edildi.

Trump, Ukrayna liderine ya bir uzlaşmaya varmasını ya da ABD'nin desteğini çekeceğini açıkça dile getirdi. Zelenskiy ise Rusya’yı kastederek, "Bir katille anlaşmaya varmak gibi bir seçeneğim yok" şeklinde cevap verdi.

Toplantının ardından iki lider arasında anlaşmazlıkların sürdüğü belirtilirken, ABD’nin Ukrayna'ya yönelik tutumunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Zelenskiy ile görüşmede tansiyon hiç düşmezken Trump "Bu savaşı kazanamayacaksınız. Minnettar olmalısınız. Size 350 milyar dolar verdik" dedi ve Trump'ın ardından söz alan Vance "Ülkenizi kurtarmaya çalışan Başkan'a minnettarlığınızı gösterin" ifadelerini kullandı.

Görüşme sonrası Trump, ABD Başkanı Zelenskiy'nin henüz barışa hazır olmadığını ve 'barışa hazır olduğunda geri gelebileceğini' söyledi. Tansiyonu yüksek geçen görüşme sonrası Zelenskiy-Trump basın toplantısı da iptal edildi. Bir Beyaz Saray yetkilisinin verdiği bilgiye göre Zelenskiy planlanandan daha erken ABD'den ayrılacak. Zelenskiy ayrıca yaşananların ardından basın açıklamasına katılmama kararı aldı.

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