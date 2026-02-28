Menü Kapat
Dünya
 Yasin Aşan

Beyaz Saray'dan savaşla ilgili yeni açıklama! Trump ile Netanyahu telefonda görüştü

ABD-İsrail ile İran arasında savaş sürerken Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılara ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtti. Leavitt ayrıca Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de açıkladı.

Beyaz Saray'dan savaşla ilgili yeni açıklama! Trump ile Netanyahu telefonda görüştü
ABD-İsrail, sabah saatlerinde İran'a yönelik saldırı başlattı. Füze saldırılarıyla İran'daki birçok nokta vurulurken İran'dan da ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme geldi. İran'dan İsrail'deki pek çok noktaya füze gönderilirken İran, bölge ülkelerindeki ABD üslerini de insansız hava araçları (İHA) ve çeşitli füzelerle birer birer hedef aldı.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve sıcak gelişmelerle ilgili peşpeşe açıklamalarda gelmeye devam ediyor. Son olarak Beyaz Saray'dan da önemli bir açıklama yapıldı.

Beyaz Saray'dan savaşla ilgili yeni açıklama! Trump ile Netanyahu telefonda görüştü

TRUMP İLE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırılara ilişkin gelişmeleri Florida eyaletindeki Mar-a-Lago konutundan takip ettiğini açıkladı. Leavitt, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump’ın yanı sıra ulusal güvenlik ekibi üyelerinin de gelişmeleri yakından incelediğini bildirdi.

Leavitt ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun saldırılar öncesinde ABD Kongresi’ni bilgilendirmek amacıyla Senato ve Temsilciler Meclisi’nin önde gelen üyelerinden oluşan "Sekizler Çetesi" adlı grubun üyelerini de arayarak brifing verdiğini de belirterek, "Rubio, Sekizler Çetesi’nin tüm üyelerini arayarak, 8 üyeden 7’sine ulaşarak bilgi sundu. Başkan ve ulusal güvenlik ekibi, gün boyunca durumu yakından izlemeyi sürdürecek" dedi.

Karoline Leavitt, Trump’ın ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de aktardı.

