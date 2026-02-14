Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Beyaz Saray’dan Sevgililer Günü için Maduro'lu mesaj: 'Kalbimi fethettin'

Beyaz Saray soyal medya üzerinden Sevgililer Günü için siyasi göndermeli dijital kartlar paylaştı. Trump'ın ikinci dönemine atıf yapan kartlarda Maduro kelepçeli tasvir edilirken göçmenlere sevgi konusunda eleştirel mesajlar da yer aldı paylaşımlar sosyal medyada hem beğeni topladı hem de eleştirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beyaz Saray’dan Sevgililer Günü için Maduro'lu mesaj: 'Kalbimi fethettin'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.02.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
saat ikonu 16:55

, bu yıl için paylaştığı dijital kartlarla klasik kutlama mesajlarının dışına çıktı. Sosyal medya platformu X'te yer alan resmi hesabından yayımlanan görsellerde, yönetiminin ikinci dönemine atıf yapan siyasi göndermeler, mizahi bir üslupla Sevgililer Günü temasıyla birleştirildi.

Beyaz Saray’dan Sevgililer Günü için Maduro'lu mesaj: 'Kalbimi fethettin'

0:00 96
HABERİN ÖZETİ

Beyaz Saray’dan Sevgililer Günü için Maduro'lu mesaj: 'Kalbimi fethettin'

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Beyaz Saray, Sevgililer Günü için klasik kutlama mesajlarının dışına çıkarak Donald Trump yönetiminin ikinci dönemine atıf yapan ve siyasi göndermeler içeren dijital kartlar paylaştı.
Paylaşılan ilk kartta, kelepçeli ve gözleri kapalı tasvir edilen Nicolas Maduro'nun üzerine “Kalbimi fethettin” ifadesi eklendi.
Bir diğer kartta Trump'ın elinde “Executive Order 4547” yazılı bir belgeyle “Sen benim Sevgilimsin (UR My Valentine)” mesajıyla poz verdiği görüldü.
Başka bir kartta ise Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile El Salvador'da olduğu ileri sürülen MS-13 üyesi bir kişinin fotoğrafının altında, “Sevgim sizin göçmenlere olan sevginiz kadar güçlü” ifadesi yer aldı.
Grönland'ın haritasının kalp şeklinde tasvir edildiği bir kartta ise, “Artık durumumuzu belirleme zamanı” ifadesi kullanıldı.
Bu paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü; bazı kullanıcılar mizahi ve yaratıcı bulurken, bazıları ise “uygunsuz” ve makama yakışmayacak türden olduğu yönünde eleştirilerde bulundu.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

Paylaşılan ilk kartta, kelepçeli ve gözleri kapalı şekilde tasvir edilirken, görselin üzerine “Kalbimi fethettin” ifadesi eklendi.

Beyaz Saray’dan Sevgililer Günü için Maduro'lu mesaj: 'Kalbimi fethettin'

Bu paylaşımın, Maduro’nun ABD güçlerince yakalanarak uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla New York’a getirilmesine gönderme niteliği taşıdığı yorumları yapıldı. Kartlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Beyaz Saray’dan Sevgililer Günü için Maduro'lu mesaj: 'Kalbimi fethettin'

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bir diğer görselde Trump’ın elinde “Executive Order 4547” yazılı bir belgeyle poz verdiği ve “Sen benim Sevgilimsin (UR My Valentine)” mesajının yer aldığı bir kart dikkat çekti.

Beyaz Saray’dan Sevgililer Günü için Maduro'lu mesaj: 'Kalbimi fethettin'

Başka bir kartta ise Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile El Salvador’da olduğu ileri sürülen MS-13 üyesi bir kişiyle çekilmiş bir fotoğrafın altında, “Sevgim sizin göçmenlere olan sevginiz kadar güçlü” ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray’dan Sevgililer Günü için Maduro'lu mesaj: 'Kalbimi fethettin'

Paylaşımlar arasında Grönland’ın haritasının kalp şeklinde tasvir edildiği bir kart da bulunuyor. Kartta, “Artık durumumuzu belirleme zamanı” ifadesi yer alıyor.

Beyaz Saray’ın bu sıra dışı Sevgililer Günü paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar bu yaklaşımı mizahi ve yaratıcı bulurken, eleştiriler de paylaşımların “uygunsuz” ve yürütme makamına yakışmayacak türden olduğu yönünde oldu.

Beyaz Saray’dan Sevgililer Günü için Maduro'lu mesaj: 'Kalbimi fethettin'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yahudiler Netanyahu'ya karşı! Beyaz Saray ziyareti protesto edildi
ABD ve İran ikinci kez masaya oturuyor! Adres belli oldu
ETİKETLER
#donald trump
#nicolas maduro
#sevgililer günü
#Beyaz Saray
#Siyasi Mizah
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.