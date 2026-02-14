Beyaz Saray, bu yıl Sevgililer Günü için paylaştığı dijital kartlarla klasik kutlama mesajlarının dışına çıktı. Sosyal medya platformu X'te yer alan resmi hesabından yayımlanan görsellerde, Donald Trump yönetiminin ikinci dönemine atıf yapan siyasi göndermeler, mizahi bir üslupla Sevgililer Günü temasıyla birleştirildi.

HABERİN ÖZETİ Beyaz Saray’dan Sevgililer Günü için Maduro'lu mesaj: 'Kalbimi fethettin' Beyaz Saray, Sevgililer Günü için klasik kutlama mesajlarının dışına çıkarak Donald Trump yönetiminin ikinci dönemine atıf yapan ve siyasi göndermeler içeren dijital kartlar paylaştı. Paylaşılan ilk kartta, kelepçeli ve gözleri kapalı tasvir edilen Nicolas Maduro'nun üzerine “Kalbimi fethettin” ifadesi eklendi. Bir diğer kartta Trump'ın elinde “Executive Order 4547” yazılı bir belgeyle “Sen benim Sevgilimsin (UR My Valentine)” mesajıyla poz verdiği görüldü. Başka bir kartta ise Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile El Salvador'da olduğu ileri sürülen MS-13 üyesi bir kişinin fotoğrafının altında, “Sevgim sizin göçmenlere olan sevginiz kadar güçlü” ifadesi yer aldı. Grönland'ın haritasının kalp şeklinde tasvir edildiği bir kartta ise, “Artık durumumuzu belirleme zamanı” ifadesi kullanıldı. Bu paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü; bazı kullanıcılar mizahi ve yaratıcı bulurken, bazıları ise “uygunsuz” ve makama yakışmayacak türden olduğu yönünde eleştirilerde bulundu.

Paylaşılan ilk kartta, Nicolas Maduro kelepçeli ve gözleri kapalı şekilde tasvir edilirken, görselin üzerine “Kalbimi fethettin” ifadesi eklendi.

Bu paylaşımın, Maduro’nun ABD güçlerince yakalanarak uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla New York’a getirilmesine gönderme niteliği taşıdığı yorumları yapıldı. Kartlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bir diğer görselde Trump’ın elinde “Executive Order 4547” yazılı bir belgeyle poz verdiği ve “Sen benim Sevgilimsin (UR My Valentine)” mesajının yer aldığı bir kart dikkat çekti.

Başka bir kartta ise Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile El Salvador’da olduğu ileri sürülen MS-13 üyesi bir kişiyle çekilmiş bir fotoğrafın altında, “Sevgim sizin göçmenlere olan sevginiz kadar güçlü” ifadesi kullanıldı.

Paylaşımlar arasında Grönland’ın haritasının kalp şeklinde tasvir edildiği bir kart da bulunuyor. Kartta, “Artık durumumuzu belirleme zamanı” ifadesi yer alıyor.

Beyaz Saray’ın bu sıra dışı Sevgililer Günü paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar bu yaklaşımı mizahi ve yaratıcı bulurken, eleştiriler de paylaşımların “uygunsuz” ve yürütme makamına yakışmayacak türden olduğu yönünde oldu.