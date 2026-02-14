Beyaz Saray’dan Sevgililer Günü için Maduro'lu mesaj: 'Kalbimi fethettin'

Kategoriler
Beyaz Saray, bu yıl Sevgililer Günü için paylaştığı dijital kartlarla klasik kutlama mesajlarının dışına çıktı. Sosyal medya platformu X'te yer alan resmi hesabından yayımlanan görsellerde, Donald Trump yönetiminin ikinci dönemine atıf yapan siyasi göndermeler, mizahi bir üslupla Sevgililer Günü temasıyla birleştirildi.
Paylaşılan ilk kartta, Nicolas Maduro kelepçeli ve gözleri kapalı şekilde tasvir edilirken, görselin üzerine “Kalbimi fethettin” ifadesi eklendi.
Bu paylaşımın, Maduro’nun ABD güçlerince yakalanarak uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla New York’a getirilmesine gönderme niteliği taşıdığı yorumları yapıldı. Kartlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Bir diğer görselde Trump’ın elinde “Executive Order 4547” yazılı bir belgeyle poz verdiği ve “Sen benim Sevgilimsin (UR My Valentine)” mesajının yer aldığı bir kart dikkat çekti.
Başka bir kartta ise Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile El Salvador’da olduğu ileri sürülen MS-13 üyesi bir kişiyle çekilmiş bir fotoğrafın altında, “Sevgim sizin göçmenlere olan sevginiz kadar güçlü” ifadesi kullanıldı.
Paylaşımlar arasında Grönland’ın haritasının kalp şeklinde tasvir edildiği bir kart da bulunuyor. Kartta, “Artık durumumuzu belirleme zamanı” ifadesi yer alıyor.
Beyaz Saray’ın bu sıra dışı Sevgililer Günü paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar bu yaklaşımı mizahi ve yaratıcı bulurken, eleştiriler de paylaşımların “uygunsuz” ve yürütme makamına yakışmayacak türden olduğu yönünde oldu.