Beyaz Saray'dan son dakika duyurusu: Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

18 Temmuz 2024 02:17 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 02:39

ABD Başkanı Biden'dan suikast silahı için 'yasaklansın' çağrısı! Trump'a 'yalancı' dedi

ABD Başkanı Biden'dan suikast silahı için 'yasaklansın' çağrısı! Trump'a 'yalancı' dedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Las Vegas'ta etkinlikten sonra Kovid-19 testi pozitif çıktı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden'ın Kovid-19 aşısı bulunduğu, bu nedenle hafif semptomlar gösterdiği kaydedilen açıklamada, Başkanın Delaware'de kendini izole edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın Las Vegas'ta etkinlikten sonra test yaptırdığı, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Biden'ın görevlerine Delaware'de devam edeceği aktarılan açıklamada, Beyaz Saray'ın Başkanın durumuyla ilgili güncel durumu sıklıkla paylaşacağı belirtildi.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Açıklamada, Biden'ın doktorunun notuna da yer verildi. Notta, Başkanın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle geldiği aktarılırken, ateşinin ve nabzının normal olduğu bildirildi.

Biden'a "Paxlovid" verildiği belirtilen notta, başkanın kendini izole edeceği belirtildi.