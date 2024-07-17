ABD Başkanı Biden'dan suikast silahı için 'yasaklansın' çağrısı! Trump'a 'yalancı' dedi

17 Temmuz 2024 06:39 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 07:48

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin yankıları sürerken Las Vegaz'ta halkın karşısına çıktı. Biden, Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik (NAACP) adlı sivil toplum kuruluşunun Las Vegas şehrinde yapılan 115’inci kongresinde konuştu.

TANSİYONU DÜŞÜRME ÇAĞRISI

"Dört yıl daha" sloganları arasında kürsüye çıkan Biden, rakibi Trump'ın suikast girişimini hafif yaralı olarak atlatmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederken, ülke siyasetinde yükselen tansiyona dikkat çekerken "Hepimizin tansiyonu düşürme ve şiddetin her türlüsünü kınama sorumluluğu var. Şiddet çözüm değildir. Ulus olarak bu düşünce etrafında toplanmalıyız. Bahsettiğim birlik budur” şeklinde konuştu.

Thomas Crooks isimli saldırgan Trump'a AR-15 tipi silahla suikast düzenlemişti.

AR-15 ÇIKIŞI: AMERİKA SOKAKLARINDAN KALKMALI

Trump'a yönelik suikast girişiminde kullanılan AR-15 tipi silahların toplum güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Biden, “Donald Trump'a yönelik saldırıda AR-15 kullanıldı. Bu, aralarında çocukların da bulunduğu pek çok kişinin ölümüne neden olan bir saldırı silahıydı. Bunları yasaklamanın zamanı geldi. Bu savaş silahlarını Amerika sokaklarından kaldırmak için bana katılın" ifadelerini kullandı

TRUMP'A "IRKÇILIK" SIKIŞTIRMASI

Diğer yandan Biden, Trump’ın Demokratların siyahilerle ilgili politikaları hakkında yanlış söylemlerde bulunduğunu belirtti. "Tekrar söylememe izin verin, çünkü Trump bu konuda açıkça yalan söylüyor. Siyahi işsizliği Biden-Harris yönetimi altında rekor düşük seviyeye ulaştı" ifadelerini kullanan Biden, Trump’ın daha önce kullandığı “siyahi işleri” ifadesini de eleştirdi. Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e atıfla "Siyahların işinin ne olduğunu biliyorum. Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcılığı" dedi.

Biden ayrıca Barack Obama'nın ülkenin ilk siyahi başkanı olduğunu ve kendisinin Yüksek Mahkeme'ye ilk siyahi ve kadın yargıç Ketanji Brown Jackson'ı atadığını hatırlattı.