Beyinleri büyümüş balıklar karaya vuruyordu! Film gibi olayın gizemi çözüldü

04 Şubat 2025 14:28 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 15:01

Kuzey Amerika sahilleri film sahnesini aratmıyor. Kıyı şeridi beyinleri büyümüş büyük beyaz köpek balıklarıyla doldu. Endişe verici görüntüler sonrası harekete geçen bilim insanları gizem perdesini araladı.

Kuzey Amerika sahillerinde beyinleri büyümüş ve ölü bir şekilde karaya vurmuş halde bulunan köpek balıklarının gizem perdesi aralanıyor. Denizlerdeki bu gizem sonrasında köpek balıklarının beyninin büyümesine neden olan durum için Kanada ve ABD'li bilim insanları alarma geçti.

Yaban hayattaki hayvanları inceleyen Kanada Yaban Hayatı Sağlık Kooperatifi (CWHC), 30 yıldır sadece 1 adet ölü beyaz köpek balığına rastladıklarını duyurmuştu.

ÖLÜM NEDENLERİ ORTAYA ÇIKTI

Prens Edward Adası sahiline ölü olarak vuran köpek balığında yaralanmaya rastlanmadı. Bu durum uzmanları şaşırtırken, nedeni ise kısa sürede ortaya çıktı. Köpek balıklarının ölüm nedenin, normal bilişsel işlevlerin bozulmasından dolayı ortaya çıkan menenjit olduğu belirlendi.

İlk olarak 2022 yılında Atlas Okyanusu'nun kıyısına vuran 4 beyaz köpek balığının ardından benzer görüntüler, ABD'de de görülmüştü. Endişe verici görüntüler sonrasında balıkların beyinlerinde iltihaplanma olduğu belirlendi. Ayrıca bu balıklar güçlü bağışıklıklarıyla da biliniyor.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİYLE BİLİNİYORLAR

Güçlü bağışıklık sistemleriyle bilinen bu köpek balıklarının beyinlerinde iltihabın olduğu ve bu türün henüz tespit edilemeyen bir tehditle karşı karşıya olduğu aktarıldı. Dr. Jones, köpek balıklarının beyinlerinde tespit edilen iltihap için, "Bu beş kişiden üçünün beynini etkileyen aynı potansiyel bulaşıcı hastalığa sahip olduğu görülüyor." ifadelerine yer verdi.

Bu durumun nedeninin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayan Jones, köpek balığının beyninin sıkışması durumunda artık beslenemeyeceğini ya da yolunu kaybedip sığ suda sıkışıp karaya oturabileceğini de sözlerine ekledi.

ÖLÜM NEDENLERİNİ BALIKLARA BAĞLADI

Kanada merkezli Deniz Hayvanları Müdahale Derneği'nin yöneticisi Tonya Wimmer ise köpek balıklarının ölüm nedeninin balıkların artışına bağladı. Bunun doğal bir durum olduğunu da dile getiren Wimmer, "Okyanuslarda daha fazla köpekbalığı olduğu için daha fazla köpekbalığı ölüyor" ifadelerine yer verdi.