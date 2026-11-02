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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 18:51

Beyrut yakınlarında korkutan patlama: Yoğun duman bölgeyi kapladı

Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Metn ilçesine bağlı Curet el-Ballut beldesinde, bir evin altındaki havai fişek deposunda öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yangın nedeniyle bölgeyi yoğun duman kaplarken, alevler sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 18:51

’ın başkenti ’taki Metn’de bir binanın giriş katında bulunan havai fişek deposunda çıkan yangın patlamalara neden oldu. Korku ve paniğe neden olan patlamalar, çevredekiler tarafından görüntülendi. Lübnan Sivil Savunma Direktörlüğü, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını ve depodaki yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

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ETİKETLER
#Lübnan
#beyrut
#Metn
#Lübnan Sivil Savunma Direktörlüğü
#Havai Fişek Deposu
#Dünya
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