Joe Biden giderayak hamlesini yaptı: Dev satış iptal engellendi

05 Ocak 2025 14:45 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 14:46

ABD Başkan Joe Biden, Japon Nippon Steel'in U.S. Steel'ı satın almasını ulusal güvenlik gerekçesiyle engelledi. Biden, yabancı kontrolüne geçecek bir çelik devinin, ABD’nin kritik tedarik zincirleri için risk oluşturduğunu belirtti. Karar, korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemde geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Japon Nippon Steel’in U.S. Steel’ı satın alma teklifini resmi olarak engelledi. Biden, 14.9 milyar dolarlık bu anlaşmanın, ABD’nin en büyük çelik üreticilerinden birinin yabancı kontrolüne geçmesi anlamına geleceğini ve ülkenin kritik tedarik zincirleri için bir risk oluşturacağını belirtti.

Biden, "Bugünkü adım, ulusal güvenliğimizi savunmak için Başkan olarak sahip olduğum tüm yetkileri kullanma kararlılığımı yansıtıyor. Amerikan şirketlerinin, ulusal güvenliğimiz için kritik sektörlerde merkezi bir rol oynamaya devam etmesini sağlamak da bu taahhüdün bir parçasıdır" dedi.

Başkanın açıklamasının ardından, U.S. Steel’ın hisseleri %6'dan fazla değer kaybetti. Biden’ın bu hamlesi, anlaşma sürecini inceleyen Yabancı Yatırım Komitesi'nin aylarca süren incelemesinin ardından geldi.

U.S. Steel ve Nippon Steel, Biden’ın kararını "yasadışı" olarak nitelendirerek ortak bir açıklama yaptı. Şirketler, Beyaz Saray'ı inceleme sürecini manipüle etmekle suçladı ve haklarını korumak için "gerekli tüm adımları" atacaklarını belirtti.

Birliğin Başkanı David McCall, Biden’ın kararını takdir etti ve Nippon Steel’i yıllardır ABD pazarına ürünlerini dumping (aşağı fiyatla satma) yaparak zarar veren bir "ticaret hilekârı" olarak tanımladı. McCall, "U.S. Steel'ı satın almasına izin vermek, ticaret sistemimizi içten sarsmak ve ulusal güvenliğimizle ilgili kritik altyapı ihtiyaçlarımızı riske atmak anlamına gelirdi" dedi.

Biden’ın bu hamlesi, ABD’deki her iki büyük parti tarafından benimsenen korumacılık eğiliminin bir yansıması olarak görülüyor. Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler, küresel jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde, önemli endüstriler üzerinde yerli kontrolü sürdürmeyi hedefliyor.

Eski Başkan Donald Trump da bu anlaşmayı desteklememişti. Biden’ın bu kararı, Japonya gibi yakın müttefiklerin bile artan korumacılık akımından etkilenebileceğini gösteriyor. Tokyo, Washington’un Çin’in Hint-Pasifik bölgesindeki hırslarını denetleme çabalarında önemli bir rol oynuyor. U.S. Steel ve Nippon Steel, bu anlaşmanın şirketi rekabetçi tutmak, Amerikan çelik sanayisini canlandırmak ve ulusal güvenliği güçlendirmek için en iyi yol olduğunu savunuyor. U.S. Steel CEO’su David Burritt, anlaşma gerçekleşmezse fabrikanın kapanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.