'Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı' iddiası! ABD'yi karıştıran sözlere Kremlin'den açıklama geldi

29 Ocak 2025 14:02 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:25

ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın ''Joe Biden, Rus lider Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştı'' iddiasına Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu iddianın bir spekülasyon olduğunu, ciddiye alınmaması gerektiğini söyledi. Duma Başkanı Vyacheslav Volodin ise eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Biden'ın hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Rus lider Vladimir Putin ile yaptığı röportajla adından söz ettiren ABD'li gazeteci Tucker Carlson, yeni iddiasıyla ortalığı karıştırdı. Carlson, ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştığını iddia etti. Carlson'ın bu iddiasına Kremlin'den cevap geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Asılsız iddialar gerçek olarak kabul edilmemeli." diyerek, kaynağı ne olursa olsun doğrulanmamış spekülasyonların ciddiye alınmaması gerektiğini ifade etti. Peskov, dikkatli ve ihtiyatlı olmaları gerektiğinin de altını çizdi.

''BIDEN VE BLINKEN HESAP VERMELİ''

Rusya Federasyonu Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma'nın Başkanı Vyacheslav Volodin ise konuyla ilgili Telegram kanalında yaptığı açıklamada, ABD'li gazetecinin sözlerinin kapsamlı bir şekilde araştırılması gerektiğini ve "Biden ve Blinken'ın hesap vermesi gerektiğini" belirtti. Volodin, Putin'e suikast düzenleme niyetine ilişkin tartışmanın ciddiye alınması gerektiğinin de altını çizdi.

''BIDEN, PUTİN'İ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI'' İDDİASI

2023 yılında bağımsız olarak gazetecilik yapmaya devam eden Tucker Carlson, ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın, Rus lider Vladimir Putin'i öldürtmeye çalıştığını öne sürdü. Carlson bu iddiasını destekleyecek herhangi bir argüman sunmadı fakat Biden'ın başkanlığının son zamanlarında dikkat dağıtmak için kaosa ihtiyaç duyduğunu, Putin'in ortadan kalkmasının da stratejinin bir parçası olabileceğini iddia etti.

''BLINKEN DA İŞİN İÇİNDEYDİ''

Bu varsayımsal girişimi 'delilik' olarak tanımlayan Carlson, öyle bir olayın gerçekleşmesi halinde Rusya'yı ve nükleer cephaneliğini kimin kontrol edeceğini sorguladı.

Politico'nun haberine göre, ABD'li gazetecinin iddiaları arasında sadece Joe Biden'ın değil eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da adı vardı. Carlson, Blinken için de görevindeki son 2 ayında ''Putin'i öldürmek gibi gerçek bir savaş için çaba harcıyordu'' ifadelerini kullandı.