Biden, Ukrayna'ya silah izni verdi! Putin küplere binecek

31 May 2024 09:19 - Güncelleme : 31 May 2024 09:32

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi şiddetli çatışmalarla iki yılı aşkın süredir devam ediyor. Rusya, son günlerde Harkiv bölgesini ele geçirmek için her yolu deniyor. Ukrayna, Batı'nın da desteğiyle Rusya'ya karşı koymaya çalışırken ABD'den bir destek daha geldi.

Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili, CNN International'a yaptıkları açıklamada, Biden'ın "kamuoyundan gizli şekilde" Ukrayna'ya verdiği silah kullanma izninin uzun zamandır süren Amerikan politikasında kısmi bir değişiklik anlamına geldiğini açıkladı.

Haberde yer alan bilgiye göre Biden, Amerikan silahlarının Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdi. Kiev yönetimine sadece Rusya'nın son dönemde saldırılarını yoğunlaştırdığı Kharkiv bölgesinde kullanılmak üzere söz konusu onayı verdi.

VERİLEN İZİN HARKİV BÖLGESİ İLE SINIRLI

Buna göre Ukrayna ordusu, ABD yapımı silahları sınırda bulunan Kharkiv bölgesinde kullanabilecek, ancak Rusya'nın daha iç bölgelerinde ya da başka yerlerinde kullanamayacak.

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı Kharkiv'deki savunma zaaflarını giderebilmek amacıyla Amerikan yönetiminden söz konusu ABD yapımı silahlarını bu bölgede kullanma izni istemişti.