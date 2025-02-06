Bilim kurgu filmi gerçek oldu! Laboratuvar tavukları raflardaki yerini aldı

06 Şubat 2025 09:08 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:40

İngiltere'nin başkenti Londra'da bilim insanları, bilim kurgu filmini andıran bir yeniliğe imza attı. Sağlık açısından gerçek tavukla aynı faydaları sunduğu ileri sürülen tamamen laboratuvar üretimi tavuk market raflarındaki yerini aldı.

Bilim kurgu değil gerçek! Trafik kazası zamanda yolculuğa neden oldu

Bilim kurgu değil gerçek! Trafik kazası zamanda yolculuğa neden oldu

İngiltere'de laboratuvar ortamında yapay bir şekilde üretilen tavuk eti, geliştiricileri tarafından "dünyada bir ilk" olarak nitelendirildi. Öte yandan ülkede resmi olarak satışa sunuldu. Tarım yapılmadan ve hiçbir hayvana zarar verilmeden yapay bir şekilde elde edilen bu bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünen gıdanın, lezzet ve besin değerleri açısından gerçek tavukla aynı olduğu dile getiriliyor. Ancak ürün, şimdilik yalnızca köpek ödül maması olarak üretiliyor.

SINIRSIZ MİKTARDA TAVUK ÜRETİLEBİLİR

"Chick Bites" adı verilen bu ürün, İngiltere'nin başkenti Londra’daki "Pets at Home" mağazasında raflardaki yerini aldı. Ürün, bitkisel içeriklerin ve laboratuvarda üretilmiş ya da diğer adıyla "kültive edilmiş" tavuğun bir karışımından oluşuyor.

Üstelik bu tavuk, yalnızca tek bir yumurta örneğinden üretilmiş. Yani teorik olarak, ürünün arkasındaki bilim insanları bu yöntemi kullanarak sınırsız miktarda tavuk üretmeye devam edebilirler.

Sentetik tavuk üreticisi Meatly, ürünün sağlık açısından sunduğu avantajlara dikkat çekiyor. Şirkete göre laboratuvar ortamında üretilen bu et, geleneksel tavuğun sahip olduğu tüm temel amino asitleri, yağ asitlerini, mineralleri ve vitaminleri içeriyor. Aynı zamanda hiçbir hayvanın ölümüne de sebep olmuyor.

"HAYVANLARA DOST BİR ET PİYASASINA DEV BİR ADIM"

Meatly CEO’su Owen Ensor, bilimsel ilerlemeler karşısında duyduğu hayranlığı dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "İki yıl önce bu proje aya insan göndermek kadar uzak görünüyordu. Bugün ise kalkış yapıyoruz. Bu, sağlıklı, sürdürülebilir ve gezegenimize ve hayvanlara dost bir et piyasasına doğru dev bir adım."

Avrupa, laboratuvar ortamında üretilen ete temkinli yaklaşsa da, dünyanın diğer bölgeleri bu konuda daha cesur adımlar atıyor. Tamamen laboratuvarda üretilen ilk hamburger 2013 yılında piyasaya sürülmüştü. İsrail merkezli SuperMeat ise şimdiden birkaç "laboratuvardan sofraya" restoranı açmış durumda.