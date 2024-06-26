Bilinen tüm türlerin en tehlikelisi! Yetkililer uyardı: Salgına karşı ülkeler hazırlık yapmalı

26 Haziran 2024 12:05 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:25

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çocukları öldüren, düşüklere neden olan tehlikeli virüs türü endişelere neden oldu. Bilim insanlarının bugüne kadar ki en bulaşıcı tür olduğunu belirttiği virüsün uluslararası düzeyde yayılabileceği endişesi var.

Doktorlar, maymun çiçeği olarak bilinen hastalığa yakalananların sayısının yüzleri aştığını belirtirken görünenin sadece 'buzdağının bir kısmı' olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

VİRÜS MUTASYONA UĞRADI

Yeni salgın, maymun çiçeği virüsünün mutasyona uğramış versiyonu olarak biliniyor ve yetişkinlerde yaklaşık yüzde 5, çocuklarda ise yüzde 10 civarında ölüm oranına sahip. Ayrıca hamilelerde de yüksek düşük oranları görülüyor.

''ÜLKELER YAYILMASINA KARŞI HAZIRLIK YAPMALI''

Ruanda Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan ve Mpox'a yönelik tıbbi müdahalede yer alan John Claude Udahemuka konuya ilişkin şunları söyledi:

"Nasıl bulaştığı ve nasıl yayıldığı göz önüne alındığında, bilinen tüm türler arasında şüphesiz en tehlikelisi olduğunu söyleyebiliriz. Ülkelerin virüsün yayılmasına karşı hazırlık yapması gerekiyor. Hastalık mümkün olduğunca erken tespit edilebilmeli."