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 | Ömer Faruk Dogan

Bill Gates, 2023'teki öngörüsünü bir kez daha tekrarladı: "Haftada 2-3 gün çalışacağız"

Bill Gates'e göre yapay zeka teknolojisi, çalışma hayatını kökten değiştirecek. Ünlü milyarder ve Microsoft'un kurucu ortağı, önümüzdeki on yıl içinde insanların haftada sadece iki ya da üç gün çalışabileceğini öngörüyor.

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Bill Gates, 2023'teki öngörüsünü bir kez daha tekrarladı:
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 17:35

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın (YZ) çalışma saatlerini önemli ölçüde azaltabileceğini öne sürdü. Gates, önümüzdeki on yıl içinde insanların haftada sadece iki ya da üç gün çalışabileceğini söyledi.

"ÇOĞU İŞTE İNSANLARA İHTİYAÇ KALMAYACAK"

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programında konuşan Gates, yapay zeka alanındaki gelişmelerin, tıbbi tavsiye ve eğitim gibi hizmetlere erişimi iyileştireceğini belirtti. "Gelecekte işler nasıl olacak? Sadece haftada iki ya da üç gün mü çalışmalıyız?" sorusuna da cevap veren Microsoft kurucusu, gelecekte çoğu işte insanlara ihtiyaç kalmayacağını savundu.

Bill Gates, çalışma haftalarının kısalacağını ilk kez söylemiyor. 2023 yılında, yapay zeka kaynaklı verimlilik artışlarının sonunda haftada üç günlük bir çalışma düzenine yol açabileceğini söylemişti. Öte yandan her mesleğin yerini YZ'nin alamayacağını da kabul etti.

Bill Gates, 2023'teki öngörüsünü bir kez daha tekrarladı: "Haftada 2-3 gün çalışacağız"

BAZI ÜLKELER 'DAHA ÇOK ÇALIŞMA' İSTİYOR

Her ne kadar Bill Gates yapay zeka sayesinde çalışma saatlerinin kısalacağını öngörse de bütün ülkeler kendisiyle hemfikir değil. Bunlar arasında, Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre dünyanın en fazla çalışan ülkeleri arasında yer alan Hindistan başı çekiyor.

Ülkedeki sanayi liderleri daha uzun çalışma saatlerini savunuyor. Örneğin bilişim teknolojileri şirketi Infosys'nin kurucusu Narayana Murthy ile Larsen & Toubro'nun aşkanı SN Subrahmanyan, ekonomik büyümeyi teşvik etmek için daha fazla çalışılması gerektiğine inanıyor.

Bu da demek oluyor ki, yapay zeka küresel iş gücü piyasasını yeniden şekillendirirken, çalışma saatleri üzerindeki etkisi ülkeden ülkeye değişiklik gösterecek. Bu değişimi ekonomik koşullar, nüfus yoğunluğu ve iş gücü beceri düzeyi gibi faktörler etkileyecektir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yapay zeka nedir?
Yapay zeka (YZ), insan zekasını taklit edebilen bilgisayar sistemleri veya yazılımlardır. Öğrenme, akıl yürütme, problem çözme, karar verme ve dil anlama gibi insanlara özgü yetenekleri makinelerin yapabilmesini sağlar. Örneğin; sesli asistanlar, sohbet botları ve yüz tanıma sistemleri yapay zekaya dayalıdır.
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