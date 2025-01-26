Bill Gates hayatının en büyük pişmanlığını 'başarısızlıklarımın en başında' diyerek açıkladı!

26 Ocak 2025 12:46 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 13:04

Dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates, hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı. Gates'in pişmanlığının üzerinden ise sadece 4 yıl geçti.

Bill Gates​, dünyanın en zengin isimlerinden biri olmasıyla beraber geçtiğimiz 4 yıldır dünyanın en pahalı boşanmasına da imza atarak adından söz ettirdi. Evliliği için 'her şeyi batırdım'' diyerek boşanmayı duyuran Gates, aradan geçen 4 senin ardından bu boşanmanın 'hayatının en büyük pişmanlığı' olduğunu söyledi.

''BAŞARISIZLIKLARIMIN EN BAŞINDA''

The Times of London'a açıklamalarda bulunan Bill Gates, ''Boşanma olayı benim ve Melinda için en az iki yıl boyunca çok kötüydü." dedi. 27 yıllık evliliğinin anne ve babasının 45 yıllık birlikteliği kadar başarılı olmasını umduğunu söyleyen Gates, pişmanlığını şu sözlerle ifade etti:

"Yaptığınız şeylerin derin anıları ve derinliği ve birlikte çocuk sahibi olmak nedeniyle tüm yetişkin hayatınızı tek bir kişiyle geçirmenin belli bir harika yanı var."

Hayatı boyunca yaşadığı başarısızlıklarının en başına boşanmayı koyduğunu söyleyen Gates, ''Başka şeyler de var fakat hiçbiri bu kadar önemli değil'' dedi.

''BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI''

Microsoft'un kurucu ortağı, "Boşandığımızda işler zordu, sonra vakfı bırakma kararını aldı. Çıkıp gitme opsiyonunu tercih etmesi beni hayal kırıklığına uğrattı" diyerek eski eşinin Bill & Melinda Gates Vakfı'ndan Mayıs 2024'te çekilmesine işaret etti.

2000'de kurulan ve dünyadaki yoksulluk ve hastalıklarla mücadeleyi hedeflediğini bildiren vakıf, Melinda French Gates'in çekilmesinin ardından adını The Gates Foundation diye değiştirdi.

MELİNDA: ZOR, ACI VE MUHTEŞEM

Melinda French Gates ise geçen yıl Time'a verdiği röportajda, boşanmanın zor ve acı verici olduğunu ancak zamanla bekarlığın "muhteşem" yanlarını keşfetmeye başladığını söylemişti.

TARİHİN EN PAHALI BOŞANMASI

Bill Gates'in 2021 yılında Melinda Gates'ten boşanması, Melinda Gates’in 76 milyar dolar boşanma​ tazminatı almasıyla tarihin en pahalı boşanma oldu. Bu miktar enflasyona göre oranlandığında 84 milyar dolara yükseliyor.