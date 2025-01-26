Elon Musk'tan seçime giden Almanya'yı karıştıracak hamle: Aşırı sağcı AfD'nin toplantısına katıldı, Trump detayı dikkat çekti

26 Ocak 2025 09:32 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 09:57

Elon Musk'tan Almanya iktidarını kızdıracak hamle geldi. Almanya'daki aşırı sağcı parti AfD'ye destek veren Musk bu kez seçim kampanyası etkinliğine video konferansla canlı katıldı. Musk, ''Almanya için gerçekten en iyi umut sizsiniz'' sözleriyle desteğini yineledi.

Almanya adım adım seçime giderken Elon Musk'ın aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine verdiği destek tepki çekmeye devam ediyor. Musk, iktidar tarafından Almanya 'da 23 Şubat'ta gerçekleşecek seçimlere müdahale etmekle suçlanırken son yaptığı hamleyle dikkat çekti.

Musk, Almanya’nın Halle kentinde düzenlenen AfD'nin seçim kampanyası etkinliğinde video bağlantısı ile konuşma yaptı. Alman kültürünün ve Alman halkının korunması hakkında konuşan Musk, "Alman kültürü ve değerleriyle gurur duymak ve bunları bir tür çok kültürlülük içinde kaybetmemek iyi bir şey" dedi.

NAZİ GEÇMİŞİNE ATIF!

Almanya'nın Nazi geçmişine atıfta bulunan Musk, "Çocuklar, bırakın büyük dedelerini, ebeveynlerinin günahlarından bile suçlu olmamalıdır. Geçmişteki suçlara çok fazla odaklanılıyor. Bunun ötesine geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.

''EN İYİ UMUT SİZSİNİZ''

AfD’ye desteğini bir kez daha vurgulayan Musk, "AfD için çok heyecanlıyım. Bence Almanya için gerçekten en iyi umut sizsiniz. Almanya için, harika bir gelecek için mücadele edin" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN SLOGANINI KULLANDI

Musk’ın konuşmasının ardından söz alan AfD lideri Alice Weidel teşekkür ederek, Cumhuriyetçilerin Amerika'yı yeniden büyük yaptığını söyledi ve destekçilerine "Almanya'yı yeniden büyük yapalım" çağrısında bulundu.

AfD'YE KARŞI PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

Öte yandan, bugün Almanya’nın başkenti Berlin’de yaklaşık 100 bin kişi, aşırı sağcı "AfD Partisi'nin yükselişine dikkat çekmek ve demokrasiyi korumak" adına protesto gösterisi düzenlemişti.