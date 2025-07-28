Bill Gates'in Bodrum'da tatil yaptığı yatı satılıyor: İşte okuması bile zor fiyatı

"Bugüne kadar inşa edilmiş en olağanüstü yat" olarak bilinen ve milyarder Bill Gates'e ait olduğu söylenen 118.8m uzunluğundaki gemi satışa çıkarıldı. İçerisinde bir basketbol sahası, beach club, 15 kabin, helikopter pisti ve özel bir hastane bulunuyor. İşte yatın dudak uçuklatan fiyatı...

ÇEVRE DOSTU YAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR

"Breakthrough" adı verilen yat, aynı zamanda birden fazla kütüphane, sinema salonu, çeşitli jakuzilerle donatılmış durumda ve dünyanın ilk hidrojenle çalışan "net sıfır emisyonlu" gemisi olarak lanse ediliyor.

Daily Mail'in haberine göre, ultra lüks tekne eylül ayında Monako Yat Fuarı'nda ilk kez satışa çıkacak. Ancak bu ihtişamın bedeli ağır: tam 645 milyon dolar (yaklaşık 26 milyar 153 milyon 976 bin TL) fiyat biçiliyor.

5 YILDA TASARLANDI

Yapımı toplamda 5 yıl süren göz alıcı yat, Monako'daki fuara katılacak en büyük gemi olarak karşımıza çıkacak. Geminin en dikkat çekici özelliklerinden biri de; sahibi için tasarlanan ve içine gizlenmiş olan dört katlı tamamen özel bir müstakil ev...

Satışını üstlenen yat acentesi Edmiston, sahibine ait olan güvertenin "aile kullanımı için tasarlandığını" belirtiyor. Bu alan, iki yatak odası, iki banyo ve giyinme odası, spor salonu, kiler, şömineli iki ofis ve bir oturma odası içeren tam teşekküllü bir daire olarak tasarlanmış.

Ayrıca özel yaşam alanında kitap raflarıyla çevrili geniş bir merdiven ve sahibine özel bir asansör yer alıyor. Köprü güvertesinde kahve köşesi ve oyun alanı, ana güvertede bir kütüphane, alt güvertede ise deniz manzaralı özel bir yemek odası gibi alanlar mevcut.

14 BALKONU VAR

Toplamda su hattının üzerinde beş, altında ise iki güverte bulunmakta olup, gemi sahibinin güvertesi sudan 37 m yükseklikte duruyor. Yat üzerinde ayrıca 14 adet balkon bulunuyor; bunlar kapalıyken fark edilmiyor ancak bir düğmeyle açıldıklarında yan korkulukları ya da duvarlarıyla birlikte dışa kayıyor.

Edmiston CEO'su Jamie Edmiston, yatın tamamen sıvı hidrojen ve yeni nesil bir yakıt hücresi sistemi ile çalıştığını belirtti. Hidrojen yakıt hücreleri daha önce roketler ve otomobillerde kullanılmıştı. Ancak denizcilik sektöründe bu ölçekte bir uygulama daha önce görülmemişti.

BU YATLA BODRUM'DA TATİL YAPMIŞTI

Her ne kadar Bill Gates, Breakthrough (veya proje adıyla "Project 821") ile resmi bağını hiçbir zaman doğrulamasa da, yatın ardındaki isim olduğu uzun süredir sektör tarafından biliniyor. Bodrum Olay'ın haberine göre, Gates daha önce bu yat ile Bodrum ve Gökova koylarında tatil yapmıştı.